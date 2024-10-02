Дівчата діляться на два типи – ті, які люблять класику у вигляді френча чи однотонного відтінку, інші ж віддають перевагу незвичному манікюру, пише Lady 24.

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У тренді черепахові нігті

Цієї осені багато інфлюенсерів почали публікувати фото свого манікюру, який має назву Tortoiseshell nails (Черепаховий манікюр). Суть тренду в тому, щоб відтворити кольори панцира черепахи. Для цього nail-майстри використовують лак шоколадного чи янтарного відтінку.

Такий манікюр виглядає незвично, втім досить благородно та навіть дорого й чудово підходить для осінньої пори року. З настанням холодів більшість дівчат відмовляються від яскравих кольорів, віддаючи перевагу спокійним відтінкам та вічній класиці – темному коричневому чи бордовому відтінку.

Щоб відтворити на нігтях відтінок черепахового панцира, дівчата повністю створюють незвичний дизайн по всій довжині або ж фарбують лише місяцеподібні смужки навколо нігтя, замість класичного білого лаку в французькому манікюрі.

Красивий дизайн нігтів ще минулого року показала на собі Гейлі Бібер. Закордонні модниці є трендсеттерами та демонструють на собі всі модні новинки ще далеко до того, як вони стануть мейнстрімом.

Гейлі Бібер з черепаховим манікюром

Красивий манікюр у вигляді панцира черепахи

Стильний манікюр у вигляді панцира черепахи

Ефектний манікюр у вигляді панцира черепахи

Манікюр з хромованим ефектом чудово доповнить коричневі тренчі чи пальта на осінню пору. Такий nail-art однаково красиво виглядає на довгих чи коротких нігтях.