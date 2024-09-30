Французький манікюр – це класика, яка не виходить з моди, зазначає Cosmopolitan. Такий варіант манікюру завжди був та залишатиметься поза трендом, втім білі смужки можуть набридати, тож задля урізноманітнення – радимо нанести на нігті леопардовий принт.

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Леопардовий френч – як він виглядає

Такий манікюр однозначно стане акцентним у вашому образі. Вбрання може бути базовими, а всю увагу на себе перетягне леопардовий французький. Також можна створювати розкішні образи, а френч з тваринним принтом стане вдалим доповненням.

У мережі є чимало ідей та референсів для натхнення, тож можете скористатися ними для створення цікавих образів. Nail-майстри зазначають, що леопардовий френч добре поєднується з класичним відтінком основи – перлинно-білим, нюдовим чи світлим рожевим. Якщо ж хочеться, щоб нігті виглядали неперевершено, їх можна вдосконалити хромовою затиркою.

В осінню пору всі люблять робити ставку на темні тони в манікюрі, тож можете один ніготь ще нафарбувати шоколадним відтінком, який чудово впишеться в естетику леопардового френча.

Історія французького манікюру почалася ще в 1975 році. Відтоді нейл-арт поширився не лише на руки, але й на ноги, ставши улюбленим педикюром багатьох жінок. Френч – це втілення елегантності, тож незалежно від того, які саме луночки ви робите, такий манікюр виглядає розкішно та позачасово.