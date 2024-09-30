Французский маникюр – это классика, которая не выходит из моды, отмечает Cosmopolitan. Такой вариант маникюра всегда был и будет оставаться вне тренда, впрочем белые полоски могут надоедать, поэтому для разнообразия – советуем нанести на ногти леопардовый принт.

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Леопардовый френч – как он выглядит

Такой маникюр однозначно станет акцентным в вашем образе. Образы могут быть базовыми, а все внимание на себя перетянет леопардовый французский, или же создавайте роскошные образы, а френч с животным принтом станет удачным дополнением.

В сети есть немало идей и референсов для вдохновения, поэтому можете воспользоваться ими для создания интересных образов. Nail-мастера отмечают, что леопардовый френч хорошо сочетается с классическим оттенком основы – жемчужно-белым, нюдовым или светлым розовым. Если же хочется, чтобы ногти выглядели великолепно, их можно усовершенствовать хромовой затиркой.

В осеннюю пору все любят делать ставку на темные тона в маникюре, поэтому можете один ноготь еще накрасить шоколадным оттенком, который прекрасно впишется в эстетику леопардового френча.

История французского маникюра началась еще в 1975 году. С тех пор нейл-арт распространился не только на руки, но и на ноги, став любимым педикюром многих женщин. Френч – это воплощение элегантности, поэтому независимо от того, какие именно луночки вы делаете, такой маникюр выглядит роскошно и вневременно.