Не все так просто: как выбрать качественный SPF на лето

SPF нужно использовать в течение всего года. Однако выбор этого средства летом имеет определенные нюансы.

В частности, летом необходимо учитывать усиление активности солнца. То есть, SPF должен быть "сильнее", пишет 24 Канал.

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На что нужно обращать внимание при выборе SPF

В первую очередь необходимо обращать внимание на степень защиты. Она, обычно, указывается на упаковке:

SPF 30 – блокирует примерно 97% UVB лучей;

– блокирует примерно 97% UVB лучей; SPF 50 – блокирует примерно 98% UVB лучей.

Как нужно наносить солнцезащиту / Фото Pexels

Хотя эта разница не такая уж и большая, все же на лето стоит покупать SPF 50. Нужно учитывать, что это средство должно защищать и от UVA лучей. Почему это важно:

UVA лучи – отвечают за старение кожи и пигментацию;

UVB лучи – могут привести к ожогам.

Обратите внимание! На упаковке широкий спектр защиты может быть обозначен как "broad-spectrum".

Как правильно наносить SPF

SPF нужно не только правильно выбирать, а еще и использовать по определенным правилам:

наносить за 15 – 20 минут до выхода на улицу;

обновлять это средство нужно каждые 2 часа;

наносить SPF нужно не только на лицо, а и обязательно на шею, грудь и руки.

Какой СПФ подобрать для лица на лето / Фото Pexels

Важно! Чтобы выбрать водостойкое средство, обращайте внимание на отметку "water resistant" на упаковке.