Не все так просто: как выбрать качественный SPF на лето
- Летом SPF должен быть "сильнее" из-за повышенной активности солнца.
- Рекомендуется использовать SPF 50 для лучшей защиты от UVB лучей.
SPF нужно использовать в течение всего года. Однако выбор этого средства летом имеет определенные нюансы.
В частности, летом необходимо учитывать усиление активности солнца. То есть, SPF должен быть "сильнее", пишет 24 Канал.
Читайте также Бьюти-ошибки в уходе за волосами, которых лучше избегать
На что нужно обращать внимание при выборе SPF
В первую очередь необходимо обращать внимание на степень защиты. Она, обычно, указывается на упаковке:
- SPF 30 – блокирует примерно 97% UVB лучей;
- SPF 50 – блокирует примерно 98% UVB лучей.
Хотя эта разница не такая уж и большая, все же на лето стоит покупать SPF 50. Нужно учитывать, что это средство должно защищать и от UVA лучей. Почему это важно:
- UVA лучи – отвечают за старение кожи и пигментацию;
- UVB лучи – могут привести к ожогам.
Обратите внимание! На упаковке широкий спектр защиты может быть обозначен как "broad-spectrum".
Как правильно наносить SPF
SPF нужно не только правильно выбирать, а еще и использовать по определенным правилам:
- наносить за 15 – 20 минут до выхода на улицу;
- обновлять это средство нужно каждые 2 часа;
- наносить SPF нужно не только на лицо, а и обязательно на шею, грудь и руки.
Важно! Чтобы выбрать водостойкое средство, обращайте внимание на отметку "water resistant" на упаковке.