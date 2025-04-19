Не все так просто: як вибрати якісний SPF на літо

SPF потрібно використовувати протягом цілого року. Однак вибір цього засобу влітку має певні нюанси.

Зокрема, влітку необхідно враховувати посилення активності сонця. Тобто, SPF має бути "сильнішим", пише 24 Канал.

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На що потрібно звертати увагу при виборі SPF

Першочергово необхідно звертати увагу на ступінь захисту. Він, зазвичай, вказується на упаковці:

SPF 30 – блокує приблизно 97% UVB променів;

– блокує приблизно 97% UVB променів; SPF 50 – блокує приблизно 98% UVB променів.

Як потрібно наносити сонцезахист / Фото Pexels

Хоча ця різниця не така вже і велика, усе ж на літо варто купувати SPF 50. Потрібно враховувати, що цей засіб має захищати і від UVA променів. Чому це важливо:

UVA промені – відповідають за старіння шкіри й пігментацію;

UVB промені – можуть призвести до опіків.

Зверніть увагу! На упаковці широкий спектр захисту може бути позначено як "broad-spectrum".

Як правильно наносити SPF

SPF потрібно не тільки правильно обирати, а ще й використовувати за певними правилами:

наносити за 15 – 20 хвилин до виходу на вулицю;

оновлювати цей засіб потрібно кожні 2 години;

наносити SPF потрібно не тільки на обличчя, а і обов'язково на шию, груди та руки.

Який СПФ підібрати для обличчя на літо / Фото Pexels

Важливо! Щоб обрати водостійкий засіб, звертайте увагу на позначку "water resistant" на упаковці.