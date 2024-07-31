Неинстаграмная картинка: соцсети поражены настоящей жизнью "балерины на ферме" Ханны Нилман

Популярная американская блогер Ханна Нилман, семейной жизнью на ферме которой восхищаются миллионы людей, дала первое большое интервью. Слова женщины разожгли дискуссию в соцсетях.

Что известно о Ханне Нилман и почему ее рассказ вызвал бурную реакцию у людей, рассказываем далее.

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Кто такая Ханна Нилман

Ханна Нилман – известная американская блогерша, которую называют так называемой "традиционной женой", имеет по 9 миллионов подписчиков в тикток и инстаграм и даже титул "Миссис Америка 2023". Ее можно узнать по нику @ballerinafarm, что переводится как "ферма балерины", и выбор такого названия имеет под собой основания.

Ханна в прошлом была перспективной балериной, однако после того, как вышла замуж, родила 8 детей и теперь вместе с семьей живет на ранчо. Семья Нилман полностью питаются натуральными продуктами, продает выращенное на ферме, а блогер делится в своем профиле органическими рецептами и жизнью, которую они ведут.

Чи не щодня у світі з'являються нові тренди. У безлічі модних тенденцій та нововведень легко загубитися. Щоб цього не сталося, важливо спиратися на свою індивідуальність. Підкреслити власну особливість та унікальність допоможе білизна від українського бренду Anabel Arto . У колекції виробника легко знайти моделі, які сподобаються та пасуватимуть, як поціновувачкам яскравих кольорів, оригінальних і актуальних дизайнів, так і тим, хто понад усе цінує класику, натуральність та надійність.

В частности, она показывает, как делает домашнюю моцареллу, выращивает помидоры в саду, собирает цветы вместе с ребенком на руках. Из роликов женщины может показаться, что она идеальная хозяйка, мама и жена.

Как выглядит жизнь женщины: смотрите видео

Однако мало кто знает, что Ханна и ее муж Дэниел Нилман являются наследниками миллиардного состояния. Партнер инфлюенсера является сыном миллиардера и основателя нескольких авиакомпаний Дэвида Нилмана.

Подписчики Ханны узнали об этом благодаря собственному интересу. Несколько человек заметили на ее видео плиту, которая, как оказалось, может стоить 30 000 долларов. И хотя Нилманы купили ее подержанной, эта модель все равно стоила тысячи, что раскрыло то, что скромная жизнь пары на ферме является не такой уж и скромной.

Этот факт привлек еще большее внимание к паре и впоследствии стало понятно, что он является лишь одним из немногих во множестве противоречий в жизни супругов.

Реальность идеальной жизни балерины

В июле 2024 года в The Times опубликовали статью о Ханне. Журналистка издания Меган Эгню посетила женщину и ее мужа на их ферме и в результате показала другую, не такую идеальную сторону жизни блогера.

Репортер, по ее словам, не могла вытянуть ни одного слова из Ханны без вмешательства Дэниела. Инфлюенсера все время исправлял ее муж или перебивали дети.

Как муж относится к Ханне: смотрите видео

Меган также обнаружила, что Дэниел требовал, чтобы они с Ханной поженились и завели ребенка в течение первых трех месяцев после знакомства, несмотря на то, что сама женщина настаивала отложить это, чтобы она могла закончить обучение в престижной балетной школе.

Кроме того, хоть семья имеет немалое состояние, как стало понятно, Ханна не имеет никакой помощи с детьми. Это и большое количество хозяйственных дел приводят к тому, что она иногда неделю не может встать с постели из-за истощения.

Вместе с тем журналистка узнала, что Ханна вынуждена была рожать всех своих детей, кроме одного, без эпидуральной анестезии. Исключением стали роды, на которых Дэниел не присутствовал.

В редкие секунды же, когда Меган общалась с Ханной наедине, блогер вспоминала, что она мечтала стать танцовщицей и даже хотела переделать заброшенный сарай на ферме в класс для занятий. Муж же сделал там помещение для домашней школы.

Что журналистка рассказала об интервью с блогером: смотрите видео

Спор вокруг женщины

С момента публикации статьи в социальных сетях поднялся большой резонанс. Многие женщины сочувствуют Ханне и массово призывают ее развестись с мужем, а также предлагают помощь.

Однако есть и те, кто возмущен реальной стороной жизни женщины. Они обвиняют ее в романтизации "традиционной жизни", которая совсем не соответствует действительности.

Сама же Ханна, хоть и продолжает публиковать контент, на материалы СМИ или призывы подписчиков не отреагировала.