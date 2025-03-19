Легендарные духи, о которых все забыли: ароматы, которые покорят сердца
- Несколько культовых ароматов, таких как Armani My Way, Paco Rabbane Olympea, YSL Mon Paris, Montale Intense Café и YSL Libre, остаются популярными несмотря на появление новых духов.
- Эти духи имеют узнаваемый шлейф и могут быть узнаваемы среди многих других запахов, хотя некоторые из них могут считаться устаревшими.
Среди всех самых известных парфюмов есть несколько ароматов, которые стали культовыми. Несмотря на модные новинки, они все равно остаются в продаже и до сих пор пользуются популярностью.
Определенные ароматы имеют уже узнаваемый шлейф, который можно распознать среди многих запахов на улице, пишет 24 Канал со ссылкой на Pshyk Pozpyv. Когда-то эти духи могли быть в вашей коллекции, а если вы их не имели и всегда хотели, то самое время обратить на них внимание.
Читайте также Аромат дубайского шоколада и не только: будущие тренды и хиты парфюмерии 2025 года
Armani My Way
Это белоцветковый приятный аромат, пахнущий ягодным конфитюром и земляникой с ванилью.
Paco Rabbane Olympea
В парфюме сочетается соль и ваниль. Многие бренды парфюмерных сейчас такой аромат хочет интерпретировать по-своему, но именно Olympea является законодательницей таких соленых духов.
YSL Mon Paris
Этот парфюм не является довольно старым, однако для тех, кто хотят пахнуть шампанским с клубничной, могут обратить внимание на этот аромат.
Montale Intense Café
Парфюм был когда-то настолько популярным, что стал настоящим мейнстримом. К этому аромату могут возвращаться все, кто хочет иметь кофейный запах.
YSL Libre
Большинство женщин до сих пор любят этот парфюм, несмотря на большое количество новых ароматов и ниши. Парфюм содержит запах лаванды, мандарины и черной смородины.
Последовательность легендарных духов, о которых забыли: смотрите видео
Есть еще более древние ароматы, которые вроде бы никогда не выйдут из моды, но при их выборе стоит быть осмотрительными, поскольку некоторые духи уже считаются устаревшими и антитрендовыми.