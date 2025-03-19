Легендарные духи, о которых все забыли: ароматы, которые покорят сердца

Среди всех самых известных парфюмов есть несколько ароматов, которые стали культовыми. Несмотря на модные новинки, они все равно остаются в продаже и до сих пор пользуются популярностью.

Определенные ароматы имеют уже узнаваемый шлейф, который можно распознать среди многих запахов на улице, пишет 24 Канал со ссылкой на Pshyk Pozpyv. Когда-то эти духи могли быть в вашей коллекции, а если вы их не имели и всегда хотели, то самое время обратить на них внимание.

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Armani My Way

Это белоцветковый приятный аромат, пахнущий ягодным конфитюром и земляникой с ванилью.

Paco Rabbane Olympea

В парфюме сочетается соль и ваниль. Многие бренды парфюмерных сейчас такой аромат хочет интерпретировать по-своему, но именно Olympea является законодательницей таких соленых духов.

YSL Mon Paris

Этот парфюм не является довольно старым, однако для тех, кто хотят пахнуть шампанским с клубничной, могут обратить внимание на этот аромат.

Montale Intense Café

Парфюм был когда-то настолько популярным, что стал настоящим мейнстримом. К этому аромату могут возвращаться все, кто хочет иметь кофейный запах.

YSL Libre

Большинство женщин до сих пор любят этот парфюм, несмотря на большое количество новых ароматов и ниши. Парфюм содержит запах лаванды, мандарины и черной смородины.

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Есть еще более древние ароматы, которые вроде бы никогда не выйдут из моды, но при их выборе стоит быть осмотрительными, поскольку некоторые духи уже считаются устаревшими и антитрендовыми.