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Lady Советы для Lady Лучшие духи для тех, кто ходит в офис: коллеги будут восхищаться вашим ароматом
27 февраля, 10:00
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Лучшие духи для тех, кто ходит в офис: коллеги будут восхищаться вашим ароматом

Анастасия Зорик

При выборе духов в офис, нужно учитывать то, что вы большую часть времени будете находиться в закрытом помещении. Именно поэтому стоит выбирать легкий и ненавязчивый аромат.

В то же время парфюм должен подчеркивать вашу индивидуальность и неповторимость, пишет 24 Канал со ссылкой на Aromagolic.

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Какие духи нужно покупать на работу

Laboratorio Olfattivo Need-U


Варианты духов со свежим ароматом / Фото Pinterest

Need-U можно назвать универсальным, изысканным и даже немного изменчивым ароматом, который подходит для разных случаев. Тонкие пряные и древесные нотки придают этим духам глубины.

  • верхние ноты: лимон, розовый перец;
  • средние ноты: морские волны, жасмин;
  • базовые ноты: белый мускус сандал, амброксон.

Jo Malone Blackberry & Bay


Какие нежные ароматы подойдут всем / Фото Pinterest

Blackberry & Bay – это очень свежий, энергичный и одновременно деликатный аромат. Этот парфюм сочетает в себе фруктовые и зеленые ноты. Именно Blackberry & Bay можно смело назвать ароматом весны.

  • верхние ноты: грейпфрут;
  • средние ноты: белый кедр, ветивер;
  • базовые ноты: лавр, ежевика, цветы.

Kilian Blue Moon Ginger Dash


Какой аромат выбрать на каждый день / Фото Pinterest

Blue Moon Ginger Dash – это освежающий аромат, который отлично подойдет женщинам, стремящимся подчеркнуть свою элегантность и утонченность. Такие духи "притягивают" с первой секунды.

  • верхние ноты: лимон, альдегиды, мята;
  • средние ноты: водка, имбирь;
  • базовые ноты: амброксон, белый мускус.