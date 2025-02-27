Лучшие духи для тех, кто ходит в офис: коллеги будут восхищаться вашим ароматом
При выборе духов в офис, нужно учитывать то, что вы большую часть времени будете находиться в закрытом помещении. Именно поэтому стоит выбирать легкий и ненавязчивый аромат.
В то же время парфюм должен подчеркивать вашу индивидуальность и неповторимость, пишет 24 Канал со ссылкой на Aromagolic.
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Какие духи нужно покупать на работу
Laboratorio Olfattivo Need-U
Варианты духов со свежим ароматом / Фото Pinterest
Need-U можно назвать универсальным, изысканным и даже немного изменчивым ароматом, который подходит для разных случаев. Тонкие пряные и древесные нотки придают этим духам глубины.
- верхние ноты: лимон, розовый перец;
- средние ноты: морские волны, жасмин;
- базовые ноты: белый мускус сандал, амброксон.
Jo Malone Blackberry & Bay
Какие нежные ароматы подойдут всем / Фото Pinterest
Blackberry & Bay – это очень свежий, энергичный и одновременно деликатный аромат. Этот парфюм сочетает в себе фруктовые и зеленые ноты. Именно Blackberry & Bay можно смело назвать ароматом весны.
- верхние ноты: грейпфрут;
- средние ноты: белый кедр, ветивер;
- базовые ноты: лавр, ежевика, цветы.
Kilian Blue Moon Ginger Dash
Какой аромат выбрать на каждый день / Фото Pinterest
Blue Moon Ginger Dash – это освежающий аромат, который отлично подойдет женщинам, стремящимся подчеркнуть свою элегантность и утонченность. Такие духи "притягивают" с первой секунды.
- верхние ноты: лимон, альдегиды, мята;
- средние ноты: водка, имбирь;
- базовые ноты: амброксон, белый мускус.