Популярная немецкая инфлюенсерка ежегодно на Венецианский или Каннский фестиваль выбирает для себя платье от украинского бренда. В этом сентябре блондинка в очередной раз продемонстрировала роскошный выход в платье от WONÁ Concept.

Инфлюенсерка хорошо разбирается в моде, поэтому каждый раз примеряет на себе роскошные наряды, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Леони Ханне. Красавица выбрала для себя роскошное платье, в котором имела непревзойденный вид.

Какое платье надела Леони Ханне?

Для появления на премьере фильма "Франкенштейн" мексиканского режиссера Гильермо дель Торо блондинка надела платье от WONÁ Concept, поэтому выглядела в нем как невеста.

Что известно о бренде WONÁ Concept?



Бренд свадебных и вечерних платьев основан в 2009 году. Он представлен в 150 магазинах по всему миру и даже имеет два бутика в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке. Бренд WONÁ Concept создавал эксклюзивные платья для Леони Ханне, Оливии Калпо, Роуз Бертрам, Кейли Коуэн и других.

На 82-й Венецианский кинофестиваль всемирно известная модная инфлюенсерка красовалась в платье из микадо-шелка в нежном пастельном оттенке. Дизайн состоял из корсетного топа со спущенной драпировкой и пышной юбки с высоким разрезом спереди и длинным шлейфом.

Аутфит Леони Ханне дополнила красивыми гладиаторскими босоножками на каблуке, которые невероятно дополняли ее безупречный выход. Девушка надела драгоценное ожерелье, браслет и колечко. Блондинка волосы собрала в прическу и выпустила передние пряди, а на лице визажисты сделали нежный макияж.

Что известно о Леони Ханне?