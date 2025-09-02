Инфлюенсерка хорошо разбирается в моде, поэтому каждый раз примеряет на себе роскошные наряды, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Леони Ханне. Красавица выбрала для себя роскошное платье, в котором имела непревзойденный вид.
Какое платье надела Леони Ханне?
Для появления на премьере фильма "Франкенштейн" мексиканского режиссера Гильермо дель Торо блондинка надела платье от WONÁ Concept, поэтому выглядела в нем как невеста.
Что известно о бренде WONÁ Concept?
Бренд свадебных и вечерних платьев основан в 2009 году. Он представлен в 150 магазинах по всему миру и даже имеет два бутика в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке. Бренд WONÁ Concept создавал эксклюзивные платья для Леони Ханне, Оливии Калпо, Роуз Бертрам, Кейли Коуэн и других.
На 82-й Венецианский кинофестиваль всемирно известная модная инфлюенсерка красовалась в платье из микадо-шелка в нежном пастельном оттенке. Дизайн состоял из корсетного топа со спущенной драпировкой и пышной юбки с высоким разрезом спереди и длинным шлейфом.
Аутфит Леони Ханне дополнила красивыми гладиаторскими босоножками на каблуке, которые невероятно дополняли ее безупречный выход. Девушка надела драгоценное ожерелье, браслет и колечко. Блондинка волосы собрала в прическу и выпустила передние пряди, а на лице визажисты сделали нежный макияж.
Что известно о Леони Ханне?
- Леони Ханне, которая является одной из самых влиятельных инфлюенсерок мира поддержала Украину с первых дней войны. Бабушка ее мужа – коренная украинка, которая сейчас живет в Германии, поэтому Леони особенно переживала за нашу страну. Находясь на Неделе моды в Милане в 2022 году, она демонстрировала образы в сине-желтых цветах в знак поддержки.
- Модная инфлюенсерка очень любит украинские бренды. В ее гардеробе есть немало вещей от наших дизайнеров. Леони Ханне одевается в вещи NUE Studio, WONÁ Concept, Bevza, Milla Nova.
- Немецкая блогерша создала коллекцию с украинским брендом SANTA. Она состояла из 12 образов, в которых усматривались знаковые черты вещей SANTA и предпочтений инфлюенсерки.