Інфлюенсерка добре знається на моді, тож кожного разу приміряє на собі розкішне вбрання, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Леоні Ганне. Красуня обрала для себе розкішне плаття, в якому мала неперевершений вигляд.

Яку сукню одягнула Леоні Ганне?

Для появи на прем’єрі фільму "Франкенштейн" мексиканського режисера Гільєрмо дель Торо білявка одягнула плаття від WONÁ Concept, тож виглядала в ньому як наречена.

Що відомо про бренд WONÁ Concept?



Бренд весільних та вечірніх суконь заснований у 2009 році. Він представлений у 150 магазинах по всьому світу та навіть має два бутики в Лос-Анджелесі та Нью-Йорку. Бренд WONÁ Concept створював ексклюзивні сукні для Леоні Ганне, Олівії Калпо, Роуз Бертрам, Кейлі Коуен та інших.

На 82-ий Венеційський кінофестиваль всесвітньо відома модна інфлюенсерка красувалася у сукні з мікадо-шовку в ніжному пастельному відтінку. Дизайн складався з корсетного топу зі спущеним драпіруванням та пишної спідниці з високим розрізом спереду та довгим шлейфом.

Аутфіт Леоні Ганне доповнила красивими гладіаторськими босоніжками на підборах, які неймовірно доповнювали її бездоганний вихід. Дівчина одягнула коштовне намисто, браслет та колечко. Білявка волосся зібрала в зачіску та випустила передні пасма, а на обличчі візажисти зробили ніжний макіяж.

