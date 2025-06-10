В моду врывается любимый принт Джеки Кеннеди: это символ роскоши

Этим летом ожидается большое возвращение принта Pucci, который уже начинают активно носить европейские модницы. Ранее этот принт был широко популярным в 60-х годах, а теперь снова возвращается в тренды.

Принт "пуччи" пошел от модного итальянского дома Emilio Pucci, пишет 24 Канал со ссылкой на In Journal. В их фирменном принте сочетаются геометрические узоры с пастельными и яркими цветами.

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Что известно о принте Pucci

В свое время такие эффектные завитки на ткани обожали Джеки Кеннеди, Софи Лорен и Мэрилин Монро. В 60-х годах принт Pucci был символом роскоши, который носили представители высокого класса на пляжах Амальфитанского побережья.

Эстетика этого принта стала быстро узнаваемой во всем мире. Бренд стал особенно популярным после 1951 года, когда Пуччи организовал первый показ мод во Флоренции, где представил свой знаменитый принт. Геометрический узор невероятно понравился представителям итальянского элитного общества, а впоследствии его начали носить голливудские звезды.

Большое возвращение принта Pucci

Поколение Z любит экспериментировать и откапывать ретро-тренды, чтобы иметь возможность выделяться на фоне остальных. Если в прошлых сезонах у нас было возвращение к 90-м, то уже в этом году мы будем носить принт, который был известен шесть десятилетий назад.

Геометрический узор даже был заметен в сериале "Белый лотос", поэтому поспособствовал быстрому его появлению в трендах. В Европе уже активно носится принт, поэтому бренд воспользовался новой волной популярности и недавно организовал модный показ в Портофино, который закрыла Наоми Кэмпбелл.

Модный принт, который обожали знаменитые женщины, теперь носят современные инфлюенсерки. Абстрактный узор имеет все шансы стать одним из самых популярных этим летом, поэтому внимательнее присмотритесь к вещам, которые уже активно носят блогеры.

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