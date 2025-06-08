Этим летом лен из модных гардеробов вытеснит вышивка на люверсах, пишет 24 Канал со ссылкой на Who What Wear.

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Такой наряд выглядит очень стильно и уже покорил многих модниц. Универсальная модель вещей хорошо стилизуется с любым нарядом, и главное, позволяет телу дышать и чувствовать себя комфортно даже в сильную жару.

Какие наряды будут в моде этим летом

Декоративные отверстия на ткани можно найти на любых вещах – платье, рубашке, юбке, блузе и тому подобное. Дырки в жару станут настоящим спасением в создании образа. Кроме того, такой наряд имеет достаточно элегантный и красивый вид, поэтому любой низ мгновенно сделает праздничным.

Чаще всего модницы выбирают для себя наряды в белых цветах, поскольку, как известно, именно этот цвет меньше всего притягивает солнечного света к телу. Для создания красивого аутфита, стоит добавить любую базовую вещь и несколько украшений и аксессуаров для завершения.

Лен всегда был летом популярным, впрочем костюмы, рубашки, блузы и платья с дырками становятся новым летним мастхэвом. Вещь идеально подходит для пляжа или прогулок по городу. Чтобы создать максимально летний образ, стоит совместить вещь с соломенной сумкой, панамой, вьетнамками, сандалиями, балетками в сеточку или босоножками на каблуках.

Одежда с вышивкой на люверсах становится новым трендом и покоряет все модные столицы, поэтому советуем обратить на него внимание.

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