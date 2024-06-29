Льняные ногти: идеи трендового маникюра для лета 2024

Летние тренды маникюра максимально разнообразны –от ярких и насыщенных до более пастельных и минималистичных. Одной из сдержанных тенденций и является льняной маникюр.

Что это за дизайн и какие его вариации можно выбрать для лета 2024, чтобы выглядеть стильно, рассказываем далее.

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Классический льняной маникюр из льна

Выбор матового приглушенного терракотового или кораллового оттенка является одним из самых простых способов получить льняной маникюр. Он будет выглядеть максимально натурально и идеально подойдет тем, кто любит сдержанные и простые дизайны.

Как выглядит льняной маникюр: смотрите фото

Льняной маникюр с простым нейл-артом

Существует множество минималистичных дизайнов ногтей, которые могут улучшить базовую основу, сохраняя при этом эстетику льняного маникюра. К примеру, можно попробовать нарисовать белую линию горизонтально на каждом ногте, чтобы создать интересную форму.

Простой нейл-арт для льняного маникюра: смотрите фото

Текстурный льняной маникюр из льна

Текстура – это еще один способ сделать маникюр более оригинальным, но придерживаться минимализма. Для нужного эффекта нарисуйте несколько вертикальных полос поверх основы.

Текстурный дизайн: смотрите фото

Более толстые рельефные линии, кстати, будут имитировать естественную текстуру льна, что придаст особого шарма.