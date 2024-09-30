Какую обувь надо купить этой осенью: классика, которая не выходит из моды 100 лет

Осенью мы дополняем наши образы балетками, кроссовками и сапогами, впрочем есть одна пара обуви, которая способна их вытеснить своей универсальностью и функциональностью.

Сложно представить осенний гардероб без пары лоферов, пишете Cosmopolitan. Выглядят они стильно и являются отличной заменой балеткам, когда в них уже холодно. Лоферы модницы сочетают с белыми носками и создают немало разнообразных аутфитов, которые охотно захочется повторить.

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Лоферы – трендовая обувь осени

В моде расслабленные модели из мягкой кожи и губе лоферы на массивной подошве. Модные девушки уже продемонстрировали столько образов, что подробно показали, как создать кэжуальные, офисные и даже вечерние образы с лоферами.

Обувь в черном цвете – это база на осеннюю пору. Они легко сочетаются с джинсами, палаццо, лосинами, юбками и платьями. Очень красиво смотрятся лоферы с белыми носками и плиссированными короткими юбками или романтическими платьями.

Если же в вашем гардеробе есть классические кожаные или лакированные лоферы и вы хотите добавить чего-то нового, то советуем выбирать замшу – один из трендовых материалов сезона. Прекрасно к тренчам и пальто подойдут любые оттенки коричневого – от корицы до шоколада.

Лоферы появились еще в начале 1920-х годов, а настоящую популярность получили в 1950-х годах, когда бренд Gucci выпустил плоскую обувь. До сих пор лоферы считаются актуальными и не выходят из моды. Это такая же базовая обувь, как кроссовки или балетки.



Трендовая обувь на осень 2024 / Фото Pinterest



Лоферы – актуальная обувь на осень 2024 / Фото Pinterest



Трендовая обувь на осень 2024 / Фото Pinterest



Лоферы – актуальная обувь на осень 2024 / Фото Pinterest



Трендовая обувь на осень 2024 / Фото Pinterest



Лоферы – актуальная обувь на осень 2024 / Фото Pinterest

Красивую обувь имеют в своем гардеробе все мировые модницы, а вариантов стилизаций на просторах интернета можно найти множество. Важно только подобрать лоферы, которые полностью подойдут к вашим вещам и образу.