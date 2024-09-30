Складно уявити осінній гардероб без пари лоферів, пишe Cosmopolitan. Виглядають вони стильно та є чудовою заміною балеткам, коли в них вже холодно. Лофери модниці поєднують з білими шкарпетками та створюють чимало різноманітних аутфітів, які залюбки захочеться повторити.

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Лофери – трендове взуття осені

У моді розслаблені моделі з м’якої шкіри та губі лофери на масивній підошві. Модні дівчата вже продемонстрували стільки образів, що детально показали, як створити кежуальні, офісні та навіть вечірні образи з лоферами.

Взуття в чорному кольорі – це база на осінню пору. Вони легко поєднуються з джинсами, палаццо, лосинами, спідницями та сукнями. Дуже красиво виглядають лофери з білими шкарпетками та плісированими короткими спідницями або романтичними сукнями.

Якщо ж у вашому гардеробі є класичні шкіряні чи лаковані лофери й ви хочете додати чогось нового, то радимо обирати замшу – один з трендових матеріалів сезону. Чудово до тренчів та пальт пасуватимуть будь-які відтінки коричневого – від кориці до шоколаду.

Лофери з’явилися ще на початку 1920-х років, а справжню популярність здобули у 1950-х роках, коли бренд Gucci випустив пласке взуття. Досі лофери вважаються актуальними та не виходять з моди. Це таке ж базове взуття, як кросівки чи балетки.



Трендове взуття на осінь 2024 / Фото Pinterest



Лофери – актуальне взуття на осінь 2024 / Фото Pinterest



Трендове взуття на осінь 2024 / Фото Pinterest



Лофери – актуальне взуття на осінь 2024 / Фото Pinterest



Трендове взуття на осінь 2024 / Фото Pinterest



Лофери – актуальне взуття на осінь 2024 / Фото Pinterest

Красиве взуття мають у своєму гардеробі всі світові модниці, а варіантів стилізацій на просторах інтернету можна знайти безліч. Важливо лише підібрати лофери, які повністю пасуватимуть до ваших речей та образу.