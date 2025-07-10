Лорен Санчес появилась на показе Balenciaga: роскошный выход после свадьбы

Журналистка и жена миллиардера Джеффа Безоса стала приглашенной гостьей на показ Balenciaga, который имел дресс-код –появление в черной одежде. Лорен Санчес выбрала для себя скромный наряд, который ей весьма к лицу.

Свадьба Лорен Санчес и Джеффа Безоса стала одной из самых громких и обсуждаемых в 2025 году, пишет 24 Канал. Для 3-дневного празднования возлюбленная Безоса выбрала для себя несколько десятков нарядов от именитых брендов, которые демонстрировали ее стройную фигуру и открывали зону декольте. На показ Balenciaga Лорен решила прийти в скромном наряде.

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Новый образ Лорен Санчес

55-летняя знаменитость дебютировала на Неделе моды в Париже. Жена миллиардера посетила коллекцию Haute Couture осень-зима 2025–2026. Традиционно, на показы приглашенные гости надевают вещи бренда, поэтому Санчес примерила платье-пальто приталенного силуэта от Balenciaga с черными пуговицами, воротником-стойкой и карманами.

Даже такое закрытое платье все равно подчеркнуло изящную фигуру Лорен. Женщина довершила лаконичный образ острыми туфлями-лодочками в черном цвете и черными солнцезащитными очками.

Жена Безоса собрала передние пряди назад, а остальные волосы распустила. Вместо сумки знаменитость держала в руках стакан с кофе.



Сдержанный образ Лорен Санчес / Фото Getty Images

Напомним, 28 июня в Венеции отгремела свадьба основателя Amazon Джефф Безос и журналистка Лорен Санчес. Невеста выбрала для себя кутюрное платье от итальянского бренда Dolce & Gabbana. Жена миллиардера заказала платье, на создание которого ушло более 900 часов. В создании платья ее вдохновил свадебный образ Софи Лорен из фильма "Плавучий дом" 1958 года.