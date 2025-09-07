Эксперты современной парфюмерии развеивают миф о том, что роскошные ароматы имеют непомерную цену. Можно иметь стильные и стойкие духи, которые дарят ощущение люкса, не тратя при этом всех денег мира.

Такие духи имеют насыщенный шлейф, гармоничные ноты и создают настроение не хуже люксовых флаконов. О таких 4 ароматах рассказывает 24 Канал со ссылкой на Eva.blog.

Какие духи имеют незабываемый шлейф?

Calvin Klein Euphoria

Аромат Euphoria воплощает чувственность и соблазн, начиная с ярких нот граната, которые пленяют чувства. Затем изящно эволюционирует в цветочные оттенки орхидеи и лотоса, в конце концов раскрываясь теплой базой из янтаря и древесины.

Характеризуется своей насыщенностью и стойкостью, Calvin Klein Euphoria оставляет исключительный шлейф, который трудно не почувствовать. Этот аромат идеален для женщин, которые ценят смелые и выразительные духи.



Calvin Klein Euphoria / Фото MakeUp

Angel Schlesser Femme Adorable Intense

Аромат открывается нежными нотами миндаля, бергамота и яблоневого цвета, создавая мягкое вступление. За ним следует сердце из жасмина, иланг-иланга и туберозы, которое добавляет аромату сложности. Конечное впечатление характеризуется насыщенными нотами ванили, сандала и мускуса.

Этот парфюм создан для тех, кто ценит универсальность, сочетая нежное начало с пышной сладостью, которая остается надолго.



Angel Schlesser Femme Adorable Intense / Фото Eva

Jimmy Choo Eau de Parfum

Это настоящий соблазн, отличающийся гармоничным сочетанием фруктовых и цветочных нот, предлагая свежий, но одновременно сладкий аромат. Нотки груши и мандарина придают легкость, а орхидея добавляет оттенок роскоши, тогда как ирис и пачули – глубину.

Этот аромат, с заметным и одновременно тонким шлейфом, создан для того, чтобы оставить неизгладимое впечатление. Его обладательницы будут привлекать взгляды, куда бы ни пошли.



Jimmy Choo Eau de Parfum / Фото The Perfume Shop

Fabien Marche Black Infinity

Аромат Black Infinity – это волшебное сочетание фруктовых и цветочных нот, что обещает деликатный и чувственный шлейф. Парфюм отличается нотками груши и амбретты, которые придают легкого сияния, тогда как роза и ирис вносят нотку романтики.

Дополняют эти элементы кедр и мускус, которые добавляют аромату глубины и стойкости. Идеальный выбор для вечерних выходов и романтических свиданий.



Fabien Marche Black Infinity / Фото Eva

Какой парфюм идеален на осень?

С приходом осени природа превращается в потрясающую палитру теплых цветов с прохладными температурами и атмосферными вечерами. Эта сезонная смена является идеальным моментом для перехода на более глубокие и теплые ароматы.

Известная блогерша-миллионница Елена Мандзюк поделилась со своими подписчиками любимым ароматом на прохладный сезон. Она рекомендует Black Tie от Celine – унисекс-парфюм, который одинаково понравится как женщинам, так и мужчинам.