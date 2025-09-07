Експерти сучасної парфумерії розвіюють міф про те, що розкішні аромати мають непомірну ціну. Можна мати стильні та стійкі парфуми, які дарують відчуття люксу, не витрачаючи при цьому усіх грошей світу.

Такі парфуми мають насичений шлейф, гармонійні ноти та створюють настрій не гірше за люксові флакони. Про такі 4 аромати розповідає 24 Канал з посиланням на Eva.blog.

Які парфуми мають незабутній шлейф?

Calvin Klein Euphoria

Аромат Euphoria втілює чуттєвість і спокусу, починаючи з яскравих нот граната, які полонять почуття. Потім витончено еволюціонує у квіткові відтінки орхідеї та лотоса, зрештою розкриваючись теплою базою з бурштину та деревини.

Характеризується своєю насиченістю і стійкістю, Calvin Klein Euphoria залишає винятковий шлейф, який важко не відчути. Цей аромат ідеальний для жінок, які цінують сміливі та виразні парфуми.



Angel Schlesser Femme Adorable Intense

Аромат відкривається ніжними нотами мигдалю, бергамоту та яблуневого цвіту, створюючи м'який вступ. За ним слідує серце з жасмину, іланг-ілангу та туберози, яке додає аромату складності. Кінцеве враження характеризується насиченими нотами ванілі, сандалу та мускусу.

Цей парфум створений для тих, хто цінує універсальність, поєднуючи ніжний початок з пишною солодкістю, яка залишається надовго.



Jimmy Choo Eau de Parfum

Це справжня спокуса, що вирізняється гармонійним поєднанням фруктових і квіткових нот, пропонуючи свіжий, але водночас солодкий аромат. Нотки груші та мандарина надають легкість, а орхідея додає відтінок розкоші, тоді як ірис та пачулі – глибину.

Цей аромат, з помітним і водночас тонким шлейфом, створений для того, щоб залишити незабутнє враження. Його власниці привертатимуть погляди, куди б не пішли.



Fabien Marche Black Infinity

Аромат Black Infinity – це чарівне поєднання фруктових і квіткових нот, що обіцяє делікатний та чуттєвий шлейф. Парфум вирізняється нотками груші та амбретти, які надають легкого сяйва, тоді як троянда та ірис вносять нотку романтики.

Доповнюють ці елементи кедр і мускус, які додають аромату глибини та стійкості. Ідеальний вибір для вечірніх виходів і романтичних побачень.



Який парфум ідеальний на осінь?

З приходом осені природа перетворюється на приголомшливу палітру теплих кольорів з прохолодними температурами та атмосферними вечорами. Ця сезонна зміна є ідеальним моментом для переходу на глибші й тепліші аромати.

Відома блогерка-мільйонниця Олена Мандзюк поділилася зі своїми підписниками улюбленим ароматом на прохолодний сезон. Вона рекомендує Black Tie від Celine – унісекс-парфум, який однаково сподобається як жінкам, так і чоловікам.