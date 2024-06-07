Лучшие интерьерные решения для лета: 5 модных тенденций 2024 года

Лето – отличное время, чтобы обновить свое жилье и добавить ему более спокойной и расслабленной атмосферы.

Какие тренды в дизайне будут популярными в этом сезоне и помогут это сделать, рассказываем далее.

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Природные мотивы

Соедините такие природные элементы, как дерево, настоящую зелень, цветы и камень, и вы получите то, что сейчас считается "современным органическим стилем", который является популярным этим летом.

Как выглядят природные акценты: смотрите фото

Темные цвета

Темные и мрачные цвета в дизайне тоже набирают популярность. Количество поисковых запросов по запросу "мрачная спальня" выросло на 85%. Даже темные потолки, которых люди традиционно избегали, боясь уменьшить комнату, возвращаются в моду, поэтому можно смело добавлять мрачные оттенки и в свое пространство.

Темные цвета в дизайне: смотрите фото

Читальные залы

Лето дает вдохновение продолжить читать свой список литературы в пространстве в стиле "темной академии" – субкультуры, посвященной чтению, письму и обучению. И если несколько лет эта тема активно жила в моде, то сейчас она находит свое отражение в дизайне интерьера.

Домашній затишок складається з багатьох елементів. Квіти, оновлений ремонт чи декор – безперечно створюють атмосферу. Однак зробити оселю справді найзатишнішим місцем на планеті допоможе домашній одяг від Anabel Arto . Бренд пропонує великий асортимент, ексклюзивні вироби та трендові моделі. Тут кожна знайде ідеальне домашнє вбрання, що огортатиме комфортом.

К счастью, вам не нужно выделять целую комнату, чтобы создать соответствующее пространство. В трендах также уголки для чтения или книжные полки, поэтому обустроить можно что-то подобное.

Книжный уголок: смотрите фото

Японское влияние

Учитывая, что органический стиль сейчас очень популярен, неудивительно, что японский дизайн, который содержит много тех самых элегантных, современных и природных элементов, также получает признание.

Особенно трендовым является гибридный стиль, который сочетает японский минимализм со скандинавской функциональностью.

Японские элементы в дизайне: смотрите фото

Пространства для досуга

Лето не является полноценным без отдыха, поэтому специальные зоны, предназначенные исключительно для досуга, является тенденцией, растущей.

Люди обустраивают комнаты для прослушивания музыки, просмотров кино, уличные дорожки для боулинга или игровые комнаты – вы можете воплотить любую идею для отдыха, что нравится именно вам.