Які тренди у дизайні будуть популярними цього сезону та допоможуть це зробити, розповідаємо далі.

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Природні мотиви

Поєднайте такі природні елементи, як дерево, справжню зелень, квіти й камінь, і ви отримаєте те, що зараз вважається "сучасним органічним стилем", який є популярним цього літа.

Як виглядають природні акценти: дивіться фото

Темні кольори

Темні та похмурі кольори у дизайні теж набирають популярності. Кількість пошукових запитів за запитом "похмура спальня" зросла на 85%. Навіть темні стелі, яких люди традиційно уникали, боячись зменшити кімнату, повертаються у моду, тож можна сміливо додавати похмурі відтінки й у свій простір.

Темні кольори в дизайні: дивіться фото

Читальні зали

Літо дає натхнення продовжити читати свій список літератури в просторі у стилі "темної академії" – субкультури, присвяченій читанню, письму та навчанню. І якщо кілька років ця тема активно жила в моді, то зараз вона знаходить своє відображення в дизайні інтер’єру.

Домашній затишок складається з багатьох елементів. Квіти, оновлений ремонт чи декор – безперечно створюють атмосферу. Однак зробити оселю справді найзатишнішим місцем на планеті допоможе домашній одяг від Anabel Arto. Бренд пропонує великий асортимент, ексклюзивні вироби та трендові моделі. Тут кожна знайде ідеальне домашнє вбрання, що огортатиме комфортом.

На щастя, вам не потрібно виділяти цілу кімнату, щоб створити відповідний простір. У трендах також куточки для читання чи книжкові полиці, тому облаштувати можна щось подібне.

Книжковий куточок: дивіться фото

Японський вплив

Враховуючи, що органічний стиль зараз дуже популярний, не дивно, що японський дизайн, який містить багато тих самих елегантних, сучасних і природних елементів, також отримує визнання.

Особливо трендовим є гібридний стиль, який поєднує японський мінімалізм зі скандинавською функціональністю.

Японські елементи в дизайні: дивіться фото

Простори для дозвілля

Літо не є повноцінним без відпочинку, тож спеціальні зони, призначені виключно для дозвілля, є тенденцією, що зростає.

Люди облаштовують кімнати для прослуховування музики, переглядів кіно, вуличні доріжки для боулінгу чи ігрові кімнати – ви можете втілити будь-яку ідею для відпочинку, що подобається саме вам.