Які тренди у дизайні будуть популярними цього сезону та допоможуть це зробити, розповідаємо далі.
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Природні мотиви
Поєднайте такі природні елементи, як дерево, справжню зелень, квіти й камінь, і ви отримаєте те, що зараз вважається "сучасним органічним стилем", який є популярним цього літа.
Як виглядають природні акценти: дивіться фото
Темні кольори
Темні та похмурі кольори у дизайні теж набирають популярності. Кількість пошукових запитів за запитом "похмура спальня" зросла на 85%. Навіть темні стелі, яких люди традиційно уникали, боячись зменшити кімнату, повертаються у моду, тож можна сміливо додавати похмурі відтінки й у свій простір.
Темні кольори в дизайні: дивіться фото
Читальні зали
Літо дає натхнення продовжити читати свій список літератури в просторі у стилі "темної академії" – субкультури, присвяченій читанню, письму та навчанню. І якщо кілька років ця тема активно жила в моді, то зараз вона знаходить своє відображення в дизайні інтер’єру.
На щастя, вам не потрібно виділяти цілу кімнату, щоб створити відповідний простір. У трендах також куточки для читання чи книжкові полиці, тому облаштувати можна щось подібне.
Книжковий куточок: дивіться фото
Японський вплив
Враховуючи, що органічний стиль зараз дуже популярний, не дивно, що японський дизайн, який містить багато тих самих елегантних, сучасних і природних елементів, також отримує визнання.
Особливо трендовим є гібридний стиль, який поєднує японський мінімалізм зі скандинавською функціональністю.
Японські елементи в дизайні: дивіться фото
Простори для дозвілля
Літо не є повноцінним без відпочинку, тож спеціальні зони, призначені виключно для дозвілля, є тенденцією, що зростає.
Люди облаштовують кімнати для прослуховування музики, переглядів кіно, вуличні доріжки для боулінгу чи ігрові кімнати – ви можете втілити будь-яку ідею для відпочинку, що подобається саме вам.