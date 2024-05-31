Експерти зауважують, що будь-який інтер'єр з часом набридає, тому дали прості поради, як легко оновити простір у помешканні. Що дасть новий подих будинку – далі в матеріалі.

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Пофарбуйте одну кімнату

Дизайнер інтер'єру Кейт Доусон наголосила, що фарба – це диво для декораторів. Так, ніщо не може швидко й кардинально змінити простір, як нова фарба на стінах. За словами дизайнерки, навіть одна перефарбована стіна може змінити атмосферу та енергію в будинку.

Перевага такої поради й у тому, що фарба коштує не так дорого, а змінити колір стіни можна швидко й самотужки.

Оновіть подушки

Старі подушки можуть зробити кімнату "застарілою", тому дизайнерка радить замінити їх на нові.

Я сприймаю декоративні подушки як домашню версію сережок, туфель чи шарфів. Коли ми виходимо на вулицю, ми завжди одягаємо аксесуари, оскільки це додає індивідуальності, стилю та яскравих кольорів. Так само працює і з кімнатою. Подушки об'єднують простір і надають нової енергії,

– наголошує Доусон.

Дизайнерка додає, що не обов'язково купувати нові подушки. Достатньо змінити лише наволочки.

Домашній затишок складається з багатьох елементів. Квіти, оновлений ремонт чи декор – безперечно створюють атмосферу. Однак зробити оселю справді найзатишнішим місцем на планеті допоможе домашній одяг від Anabel Arto. Бренд пропонує великий асортимент, ексклюзивні вироби та трендові моделі. Тут кожна знайде ідеальне домашнє вбрання, що огортатиме комфортом.

Додайте кімнатних рослин

Доусон стверджує, що кімнатні рослини завжди доповнюють інтер'єр. Ба більше, вони дозволяють грати з масштабом, рівнями та простором кімнати. Дизайнерка додає, що навіть маленька квітка освіжить простір й кімната заграє новими барвами.



Кімнатні рослини оновлюють інтер'єр / Фото Freepik

Нові шпалери у жіночій кімнаті

Доусон наголошує, що жіночими кімнатами часто нехтують, однак ці приміщення – чудовий спосіб оновити дизайн. Заміна сантехніки коштуватиме дорого, тому оновлення шпалер – гарна ідея для оновлення простору.

Оновіть фурнітуру на кухні й у ванній

Стара фурнітура на кухні чи у ванній кімнаті може "зістарювати" кімнату. Так, достатньо замінити ручки на шухлядах, як простір на кухні й у ванній заграє новими барвами. Також можна оновити стільницю, наклеївши на неї нову плівку.

Замініть панелі на кухні

Стара плитка на кухні може неабияк дратувати. Нині в магазинах можна знайти чимало варіантів, щоб оновити дизайн. Він штучної мармурової плитки до керамічних панелей – всі ці деталі оновлять атмосферу та додадуть нової енергетики.

Додайте твори мистецтва

Дизайнерка рекомендує також додати нові твори мистецтва. Так, картини й статуетки не лише додають кімнаті естетики, а й більше розповідають про власника будинку.

Окрім того, не обов'язково купувати картини в магазині. Стіни кімнат можна прикрасити й власними знімками. Так, світлина з гарним заходом сонця чи будь-яким іншим пейзажем стане гарним доповненням інтер'єру.