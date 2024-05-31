Експерти зауважують, що будь-який інтер'єр з часом набридає, тому дали прості поради, як легко оновити простір у помешканні. Що дасть новий подих будинку – далі в матеріалі.
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Пофарбуйте одну кімнату
Дизайнер інтер'єру Кейт Доусон наголосила, що фарба – це диво для декораторів. Так, ніщо не може швидко й кардинально змінити простір, як нова фарба на стінах. За словами дизайнерки, навіть одна перефарбована стіна може змінити атмосферу та енергію в будинку.
Перевага такої поради й у тому, що фарба коштує не так дорого, а змінити колір стіни можна швидко й самотужки.
Оновіть подушки
Старі подушки можуть зробити кімнату "застарілою", тому дизайнерка радить замінити їх на нові.
Я сприймаю декоративні подушки як домашню версію сережок, туфель чи шарфів. Коли ми виходимо на вулицю, ми завжди одягаємо аксесуари, оскільки це додає індивідуальності, стилю та яскравих кольорів. Так само працює і з кімнатою. Подушки об'єднують простір і надають нової енергії,
– наголошує Доусон.
Дизайнерка додає, що не обов'язково купувати нові подушки. Достатньо змінити лише наволочки.
Додайте кімнатних рослин
Доусон стверджує, що кімнатні рослини завжди доповнюють інтер'єр. Ба більше, вони дозволяють грати з масштабом, рівнями та простором кімнати. Дизайнерка додає, що навіть маленька квітка освіжить простір й кімната заграє новими барвами.
Кімнатні рослини оновлюють інтер'єр / Фото Freepik
Нові шпалери у жіночій кімнаті
Доусон наголошує, що жіночими кімнатами часто нехтують, однак ці приміщення – чудовий спосіб оновити дизайн. Заміна сантехніки коштуватиме дорого, тому оновлення шпалер – гарна ідея для оновлення простору.
Оновіть фурнітуру на кухні й у ванній
Стара фурнітура на кухні чи у ванній кімнаті може "зістарювати" кімнату. Так, достатньо замінити ручки на шухлядах, як простір на кухні й у ванній заграє новими барвами. Також можна оновити стільницю, наклеївши на неї нову плівку.
Замініть панелі на кухні
Стара плитка на кухні може неабияк дратувати. Нині в магазинах можна знайти чимало варіантів, щоб оновити дизайн. Він штучної мармурової плитки до керамічних панелей – всі ці деталі оновлять атмосферу та додадуть нової енергетики.
Додайте твори мистецтва
Дизайнерка рекомендує також додати нові твори мистецтва. Так, картини й статуетки не лише додають кімнаті естетики, а й більше розповідають про власника будинку.
Окрім того, не обов'язково купувати картини в магазині. Стіни кімнат можна прикрасити й власними знімками. Так, світлина з гарним заходом сонця чи будь-яким іншим пейзажем стане гарним доповненням інтер'єру.