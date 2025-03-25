Прическа для женщины является важным элементом ее образа, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan.

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Боб "Старого Голливуда"

Эта стрижка имеет ретровайб "Старого Голливуда" и прекрасно демонстрирует цикличность модных тенденций. Изысканную укладку можно сделать не только на длинной, но и на короткой длине волос.

Французский боб

Эта прическа идеально подходит для тех, кто хочет совместить классику с современными тенденциями. Она элегантная, универсальная и простая в уходе. Стрижка стала воплощением шика и продолжает вдохновлять женщин во всем мире.

Микробоб

Боб до подбородка также является идеальной стрижкой. Ультракороткий боб выглядит интересно и эффектно. Даже короткая длина позволяет укладывать его по-разному – в выпрямленном варианте или легких кудрях.

Flippy боб

Эта роскошная прическа имеет красивый вид, поэтому ее стоит примерить всем, кто хочет добавить изюминки в свой образ. В этой стрижке привлекает внимание волнистая укладка с подкрученными наружу кончиками.

Боб бабочка

Роскошная стрижка слоями также является популярной уже несколько сезонов. Благодаря этой многослойности, волосы имеют густой и роскошный вид.

Однако здесь надо учесть нюанс, что стрижка подойдет обладательницам густых волос, которые не будут лениться ежедневно ее укладывать с помощью фена или браша.

Блант боб

Стрижка боб с прямым срезом является особенно популярной среди моделей. Прическа имеет невероятный вид в выпрямленном или волнистом варианте. Особенностью этой прически является естественная непринужденность, поэтому стоит к ней присмотреться всем, кто хочет изменить образ.

Обратите также внимание на то, что в этом сезоне в моде стрижка "парижский боб". Прическа выглядит стильно и легко, особенно стриженая до линии челюсти.