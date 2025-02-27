Из-за этого ваш шоппинг будет неудачным: в какие дни марта не стоит делать покупки

Многие неоднократно замечали, что лунный календарь напрямую влияет на их жизнь. В частности, на результаты определенных решений

Если вы хотите сделать максимально удачные покупки в марте, совершайте их в правильный день. То есть, когда Луна находится в наиболее подходящей для этого фазе, пишет 24 Канал.

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Лунный календарь на март

Полнолуние в марте приходится на 14 число. В целом мартовский лунный календарь выглядит так:

1 – 13 марта и 30 – 31 марта – растущая Луна;

15 – 28 марта – ниспадающая Луна;

29 марта – Новолуние (новая Луна).

Когда самые благоприятные дни месяца для покупок в марте

Астрологи советуют покупать в период растущей Луны. То есть в марте это:

1 – 13 число;

30 – 31 марта.



Когда не стоит покупать дорогие вещи в марте / Фото Pexels

Именно в этот период все сделанные покупки будут удачными. В другие дни нужно идти на шоппинг осторожно:

В период убывающей Луны – с 15 по 28 марта – есть большой риск совершения неудачных покупок. Особо осторожным нужно быть с импульсивными приобретениями.

Новой Луны – 29 марта – покупки, скорее всего, будут неудачны.

Обратите внимание! А вот во время полнолуния (14 марта), следует избегать совершения именно дорогих покупок.