Укр Рус
Lady Советы для Lady Из-за этого ваш шоппинг будет неудачным: в какие дни марта не стоит делать покупки
27 февраля, 21:00
2

Из-за этого ваш шоппинг будет неудачным: в какие дни марта не стоит делать покупки

Анастасия Зорик

Многие неоднократно замечали, что лунный календарь напрямую влияет на их жизнь. В частности, на результаты определенных решений

Если вы хотите сделать максимально удачные покупки в марте, совершайте их в правильный день. То есть, когда Луна находится в наиболее подходящей для этого фазе, пишет 24 Канал.

Читайте также Памела Андерсон прогулялась по Парижу в берете от бренда Ruslan Baginskiy

Лунный календарь на март

Полнолуние в марте приходится на 14 число. В целом мартовский лунный календарь выглядит так:

  • 1 – 13 марта и 30 – 31 марта – растущая Луна;
  • 15 – 28 марта – ниспадающая Луна;
  • 29 марта – Новолуние (новая Луна).

Когда самые благоприятные дни месяца для покупок в марте

Астрологи советуют покупать в период растущей Луны. То есть в марте это:

  • 1 – 13 число;
  • 30 – 31 марта.


Когда не стоит покупать дорогие вещи в марте / Фото Pexels

Именно в этот период все сделанные покупки будут удачными. В другие дни нужно идти на шоппинг осторожно:

  • В период убывающей Луны – с 15 по 28 марта – есть большой риск совершения неудачных покупок. Особо осторожным нужно быть с импульсивными приобретениями.
  • Новой Луны – 29 марта – покупки, скорее всего, будут неудачны.

Обратите внимание! А вот во время полнолуния (14 марта), следует избегать совершения именно дорогих покупок.