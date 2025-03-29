Календарь красоты на апрель: лучшие дни для маникюра и различных процедур

Лунный календарь стрижек помогает определить идеальные дни для стрижек, различных покупок и проведения косметических процедур. Советуем заглянуть в календарь, чтобы выбрать для себя лучшую дату для beauty-походов к мастерам.

Астрологи уверены в том, что от фазы Луны зависит немало событий в нашей жизни, пишет 24 Канал. Именно лунный календарь станет вашим помощником в планировании многих процедур красоты.

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От фаз Луны будет зависеть, как именно будут расти волосы и ногти и в каком состоянии будет кожа. Чтобы не привести к негативным последствиям, лучше выбрать удачные дни для похода к мастеру.

Лунный календарь красоты на апрель

Выбирать правильные даты по лунному календарю стоит для посещения любой процедуры – маникюра, педикюра, похода к парикмахеру или косметологу.

Чтобы обеспечить красоту волосам и ногтям, стоит выбирать дни по такой фазе Луны, чтобы убедиться в том, что они принесут положительные эмоции. Если выбрать неправильную дату, то это приведет к негативным последствиям – волосы потеряют блеск, стрижка не подойдет к форме лица, ногти станут ломкими, а наращенные ресницы быстро осыпятся.

Чтобы понять, какие дни есть удачные, стоит обратить внимание на фазы Луны в апреле.

Растущая Луна : 1 – 12 апреля, 29 – 30 апреля;

: 1 – 12 апреля, 29 – 30 апреля; Полнолуние – 13 апреля;

– 13 апреля; Убывающая Луна : 14 – 27 апреля;

: 14 – 27 апреля; Новолуние – 28 апреля.

Лучшие дни для косметических процедур в апреле

Астрологи не советуют делать никакие косметические процедуры, когда Луна находится в Новолуние или Полнолуние. Лучше записываться на процедуры в даты, когда волосы растут. Успешные дни улучшат состояние волос, ногтей и кожи. Если выберете правильный день для процедуры, то будете довольны длительное время.

Окрашивание волос: 2, 5, 7, 10, 14, 18, 21, 25, 27 апреля;

Стрижка волос: 1, 4, 8, 16, 19, 22, 26, 28 апреля;

Маникюр: 3, 6, 9, 13, 15, 20, 23, 26 апреля;

Педикюр: 2, 6, 11, 17, 21, 24, 27 апреля;

Окрашивание бровей: 1, 5, 8, 16, 19, 23, 28 апреля;

Ламинирование ресниц: 3, 7, 10, 14, 18, 22, 25 апреля;

Поход к косметологу: 4, 9, 13, 17, 20, 24, 27 апреля.

Выбрав лучшие дни для косметических процедур, можете не сомневаться в том, что они пойдут вам на пользу.