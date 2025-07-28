Лунный календарь красоты на август: лучшие дни для маникюра и различных процедур

Очень многие девушки каждый месяц обращаются к лунному календарю, который помогает выбрать выгодные дни для различных косметических процедур. Фазы Луны постоянно меняются, поэтому советуем выбрать для себя лучшую дату похода к мастерам на август.

Фазы Луны имеют сильное влияние на нашу жизнь, пишет 24 Канал. Лунный календарь красоты помогает выбрать дни для стрижек, маникюра, окрашивания или походов к косметологу. Для эффективности процедур нужно учитывать фазу Луны. Они способны повлиять на состояние наших волос, кожи и ногтей.

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Лунный календарь красоты на август

Правильно выбранная дата поможет улучшить внешний вид и надолго сохранить результат. А вот плохой день приведет к ломкости волос, раздражению кожи и другим нежелательным последствиям.

Для понимания удачных дней, стоит обратить внимание на фазы Луны в июне.

Растущая Луна – с 1 по 8 августа, с 24 по 31 августа;

– с 1 по 8 августа, с 24 по 31 августа; Полнолуние – 9 августа;

– 9 августа; Убывающая Луна – с 10 по 22 августа;

– с 10 по 22 августа; Новолуние – 23 августа.

Не рекомендуется прибегать к косметическим процедурам в тот период, когда Луна находится в Новолуние или Полнолуние. Лучше всего записываться на процедуру в период, когда Луна растет. Эти даты хорошо повлияют на улучшение состояния волос, ногтей и кожи.



Календарь красоты на август 2025 / Фото Pexels

Согласно датам по лунному календарю, мы определили лучшие дни для косметических процедур.

Окрашивание волос: 1, 3, 5, 6, 7, 25, 26, 29 августа;

Стрижка волос: 2, 4, 6, 10, 26, 30 августа;

Маникюр: 3, 6, 7, 8, 13, 25, 27, 30 августа;

Педикюр: 4, 7, 8, 14, 26, 31 августа;

Окрашивание бровей и ресниц: 2, 5, 7, 8, 13, 25 августа;

Ламинирование ресниц: 6, 7, 13, 25, 27 августа;

Косметологические процедуры: 1, 3, 6, 7, 10, 26, 30 августа.

К слову, Кейт Миддлтон этим летом продемонстрировала медовый блонд, который сочетает блонд и медовый оттенок и стал вдохновением для многих.

Правильно подобранные дни не только усилят эффект от процедур, но и помогут вам чувствовать себя увереннее и красивее.