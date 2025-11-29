Лунный календарь красоты на декабрь: лучшие дни для маникюра и других процедур

Многие женщины ориентируются на лунный календарь, выбирая удачное время для стрижки, окрашивания, косметических процедур или шопинга. Правильно выбранная дата способна повлиять на качество результата и общее самочувствие.

Благоприятный день может улучшить настроение, добавить уверенности и положительно повлиять на ход дел. Кожа, волосы и ногти особенно чувствительны к лунным ритмам. В удачные дни они лучше реагируют на различные процедуры, выглядят здоровыми и сильными.

Работа с мастером в неподходящее время может дать худший результат. Они станут сухими и ломкими, краска быстрее вымоется, брови потеряют форму, а маникюр может испортиться раньше.

В декабре не рекомендуется планировать процедуры в Полнолуние и Новолуние, потому что в этот период Луна сильнее всего влияет на наш организм.



Календарь красоты на декабрь / Фото Pexels

По лунному календарю на декабрь 2025 года фазы Луны будут проходить в такой последовательности:

Растущая Луна : 1 – 6 декабря, 22 – 31 декабря.

: 1 – 6 декабря, 22 – 31 декабря. Полнолуние : 7 декабря

: 7 декабря Убывающая Луна : 8 – 20 декабря

: 8 – 20 декабря Новолуние: 21 декабря

Какие есть лучшие даты для процедур в декабре?

Наиболее благоприятными считают Растущую Луну и убывающую Луну, когда энергия способствует обновлению и восстановлению.

Окрашивание волос: 4, 10, 12 – 19, 23, 24, 26, 30 декабря;

Стрижка волос: 1 – 3, 10, 12, 16 – 18, 23, 24, 26 декабря;

Маникюр: 1 – 5, 27, 28, 29, 30, 31 декабря;

Педикюр: 2, 3, 4, 5, 9, 10, 12 декабря;

Окрашивание бровей: 1 – 5, 23 – 31 декабря;

Ламинирование ресниц: 1, 3, 4, 24, 26, 28 декабря;

Поход к косметологу: 1 – 5, 23 – 31 декабря.

Когда в декабре стричь волосы?

Волосы особенно хорошо реагируют на стрижку во время Растущей Луны. Именно тогда волосы быстрее растут, становятся более густыми и блестящими. Лучше всего подойдут периоды с 1 по 6 декабря и с 22 по 31 декабря. От стрижек в Полнолуние стоит воздержаться, чтобы не спровоцировать тусклость и ломкость волос.