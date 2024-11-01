Лунный календарь покупок одежды на ноябрь: в какие дни лучше всего покупать вещи, а в какие нельзя

Если вы замечали, что некоторые вещи после покупок могут носиться сезонами, а некоторые теряют вид уже через месяц, то все дело в лунном календаре и его фазах. Благодаря ему можно определить оптимальные периоды для совершения покупок и понять, в какое время лучше от них отказаться.

Многие уже убедились в том, что фазы Луны имеют заметное влияние на нашу жизнь, сообщает 24 Канал.

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Если же хотите, чтобы вам везло в любых делах – обращайте внимание на лунный календарь. Это касается всего - от посадки растений до стрижек волос, походов к косметологу или даже периода для приобретения вещей.

Лунный календарь покупок одежды на ноябрь

Астрологи говорят, что если совершать покупки по лунному календарю в правильный день, то они вам долго прослужат, а в неблагоприятные дни не стоит ничего покупать, потому что одежда быстро износится, потеряет вид и цвет.

Чтобы быть довольными от покупок, делайте их в благоприятные дни. Здесь важно обратить внимание на фазы Луны, чтобы понять, какой период для приобретения одежды является самым удачным.

Новолуние – 1 ноября;

– 1 ноября; Растущая Луна – со 2 по 15 ноября;

– со 2 по 15 ноября; Полнолуние – 16 ноября;

– 16 ноября; Убывающая Луна – с 17 по 30 ноября.



Календарь покупок на ноябрь / Фото Pexels

Покупки хорошо совершать в день, когда Луна является Новолуние. Согласно астрологии, эта фаза хорошо влияет на энергетическое поле человека и привлекает новые возможности. Можете в этот день покупать любой наряд – от базовых носков до верхней одежды или обуви.

С особой осторожностью стоит отнестись к покупкам в Полнолуние. Лучше вообще обходить в этот день бутики или онлайн-магазины. Если нет необходимости, то вещи лучше не покупать, поскольку приобретенными товарами вы не будете довольны.

У Убывающая Луна можно делать покупки, но здесь стоит действовать четко по списку, иначе в это время вам захочется сделать много лишних покупок, а большая часть вещей будут просто стоять в шкафу.