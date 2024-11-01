Чимало людей вже переконалися в тому, що фази Місяця мають помітний вплив на наше життя, повідомляє 24 Канал.

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Якщо ж хочете, щоб вам таланило в будь-яких справах – звертайте увагу на місячний календар. Це стосується всього - від посадки рослин до стрижок волосся, походів до косметолога чи навіть періоду для придбання речей.

Місячний календар покупок одягу на листопад

Астрологи кажуть, що якщо здійснювати покупки за місячним календарем у правильний день, то вони вам довго прослужать, а в несприятливі дні не варто нічого купувати, бо одяг швидко зноситься, втратить вигляд та колір.

Щоб бути задоволеними від покупок, робіть їх у сприятливі дні. Тут важливо звернути увагу на фази Місяця, щоб зрозуміти, який період для придбання одягу є найвдалішим.

Молодик – 1 листопада;

– 1 листопада; Зростаючий Місяць – з 2 по 15 листопада;

– з 2 по 15 листопада; Повний Місяць – 16 листопада;

– 16 листопада; Спадаючий Місяць – з 17 по 30 листопада.



Календар покупок на листопад / Фото Pexels

Покупки добре здійснювати в день, коли Місяць є Молодиком. Згідно з астрологією, ця фаза добре впливає на енергетичне поле людини та залучає нові можливості. Можете в цей день купувати будь-яке вбрання – від базових шкарпеток до верхнього одягу чи взуття.

З особливою обережністю варто віднестися до покупок в Повний Місяць. Найкраще взагалі оминати в цей день бутики чи онлайн-магазини. Якщо немає нагальної потреби, то речі краще не купувати, оскільки придбаними товарами ви не будете задоволені.

У Спадаючий Місяць можна робити покупки, але тут варто діяти чітко за списком, інакше в цей час вам захочеться зробити багато зайвих покупок, а більша частина речей будуть просто стояти в шафі.