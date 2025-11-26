Лунный календарь стрижек на декабрь: когда лучше всего идти в салон

Перед Новым годом большинство из нас захотят обновить свои образы – сделать новую стрижку или хотя бы подровнять кончики. Чтобы поход в парикмахерскую принес вам удовольствие, советуем обратить на лунный календарь.

На волосы всегда в первую очередь обращают внимание, поэтому женщинам важно выбрать удачные дни для стрижки, пишет 24 Канал со ссылкой Space Weather Live.. Ухоженные и блестящие пряди дарят уверенность в себе, а правильно выбранный период даже сможет подарить хорошие события в жизни.

Когда стричь волосы в декабре?

Каждая лунная фаза действует на волосы по-разному. В определенный день стрижки волосы могут выглядеть лучше, с крепкими корнями и привлечением приятных сюрпризов в жизнь. Неудачная дата может ослабить энергию и плохо повлиять на настроение, поэтому стрижки в эти дни лучше отложить.

По лунному календарю на ноябрь 2025 года фазы Луны будут проходить в такой последовательности:

Растущая Луна : 1- 6 декабря, 22 – 31 декабря.

Полнолуние : 7 декабря

Убывающая Луна : 8 – 20 декабря

Новолуние: 21 декабря

В какие дни стричь волосы в декабре?

Новолуние

Этот день является энергетически слабым, поэтому любых изменений причесок или даже минимальных стрижек кончиков – стоит избегать. Если подстричь волосы в этот день, то они могут стать тусклыми и ломкими. Лучше в период Новолуния делать пользоваться питательными масками для того, чтобы восстановить пряди.

Растущая Луна

После стрижки волосы начнут хорошо расти, станут гуще и красиво блестеть. В эти дни можно красить пряди и даже прибегать к различным экспериментам.

Полнолуние

Энергетически день является мощным. После стрижки волосы будут иметь здоровый блеск. Астрологи говорят, что стрижка в Полнолуние подходит всем, кто хочет отпустить старое и обновить свое внутреннее состояние.

Убывающая Луна

Волосы после стрижки в этот период будут медленнее расти, поэтому лучше лишь подровнять стрижку и не делать слишком короткую прическу. Обновить стрижку в убывающую Луну стоит всем, кто хочет отсечь из жизни негатив.

В эзотерике считают, что волосы являются носителем жизненной силы, поэтому стрижка – это не только изменение образа, но и некий символ внутреннего перезапуска. И именно фазы лунного календаря позволят выбрать лучший период для изменения прически.

