Лунный календарь стрижек на декабрь: когда лучше всего идти в салон
- Растущая Луна подходит для стрижки, так как волосы будут хорошо расти и красиво блестеть.
- В период Новолуния стоит избегать стрижек, поскольку волосы могут стать тусклыми и ломкими.
Перед Новым годом большинство из нас захотят обновить свои образы – сделать новую стрижку или хотя бы подровнять кончики. Чтобы поход в парикмахерскую принес вам удовольствие, советуем обратить на лунный календарь.
На волосы всегда в первую очередь обращают внимание, поэтому женщинам важно выбрать удачные дни для стрижки, пишет 24 Канал со ссылкой Space Weather Live.. Ухоженные и блестящие пряди дарят уверенность в себе, а правильно выбранный период даже сможет подарить хорошие события в жизни.
Когда стричь волосы в декабре?
Каждая лунная фаза действует на волосы по-разному. В определенный день стрижки волосы могут выглядеть лучше, с крепкими корнями и привлечением приятных сюрпризов в жизнь. Неудачная дата может ослабить энергию и плохо повлиять на настроение, поэтому стрижки в эти дни лучше отложить.
По лунному календарю на ноябрь 2025 года фазы Луны будут проходить в такой последовательности:
Растущая Луна: 1- 6 декабря, 22 – 31 декабря.
Полнолуние: 7 декабря
Убывающая Луна: 8 – 20 декабря
Новолуние: 21 декабря
В какие дни стричь волосы в декабре?
Новолуние
Этот день является энергетически слабым, поэтому любых изменений причесок или даже минимальных стрижек кончиков – стоит избегать. Если подстричь волосы в этот день, то они могут стать тусклыми и ломкими. Лучше в период Новолуния делать пользоваться питательными масками для того, чтобы восстановить пряди.
Растущая Луна
После стрижки волосы начнут хорошо расти, станут гуще и красиво блестеть. В эти дни можно красить пряди и даже прибегать к различным экспериментам.
Полнолуние
Энергетически день является мощным. После стрижки волосы будут иметь здоровый блеск. Астрологи говорят, что стрижка в Полнолуние подходит всем, кто хочет отпустить старое и обновить свое внутреннее состояние.
Убывающая Луна
Волосы после стрижки в этот период будут медленнее расти, поэтому лучше лишь подровнять стрижку и не делать слишком короткую прическу. Обновить стрижку в убывающую Луну стоит всем, кто хочет отсечь из жизни негатив.
В эзотерике считают, что волосы являются носителем жизненной силы, поэтому стрижка – это не только изменение образа, но и некий символ внутреннего перезапуска. И именно фазы лунного календаря позволят выбрать лучший период для изменения прически.
К слову, стилисты рассказали, что есть несколько стрижек, которые не требуют укладок и особого ухода, пишет Cosmopolitan. К прическам входят длинные слоистые пряди, итальянский боб, челка, лоб с пробором посередине и длинная косая челка набок.
Какая прическа вернулась в моду?
Индийская коса вернулась в моду этой осенью. Ее нужно заплетать на макушке и постепенно вплетать пряди. Выглядит эта прическа красиво и элегантно.
Коса подходит для всех типов волос. Стилисты советуют носить эту прическу с базовым и простым нарядом, а также сочетать с изысканными костюмами и блузами.