Місячний календар стрижок на грудень: коли найкраще йти в салон

Перед Новим роком більшість з нас захочуть оновити свої образи – зробити нову стрижку чи хоча б підрівняти кінчики. Щоб похід до перукарні приніс вам задоволення, радимо звернути на місячний календар.

На волосся завжди в першу чергу звертають увагу, тому жінкам важливо обрати вдалі дні для стрижки, пише 24 Канал з посиланням Space Weather Live.. Доглянуті й блискучі пасма дарують впевненість в собі, а правильно обраний період навіть зможе подарувати хороші події у житті.

Коли стригти волосся у грудні?

Кожна місячна фаза діє на волосся по-різному. У певний день стрижки волосся може виглядати кращим, з міцними коренями та залученням приємних сюрпризів у життя. Невдала дата може послабити енергію й погано вплинути на настрій, тому стрижки в ці дні краще відкласти.

За місячним календарем на листопад 2025 року фази Місяця будуть проходити у такій послідовності:

Зростаючий Місяць : 1 – 6 грудня, 22 – 31 грудня.

Повня : 7 грудня

Спадний Місяць : 8 – 20 грудня

Молодик: 21 грудня

У які дні стригти волосся у грудні?

Молодик

Цей день є енергетично слабким, тому будь-яких змін зачісок чи навіть мінімальних стрижок кінчиків – варто уникати. Якщо підстригти волосся у цей день, то воно може стати тьмяним та ламким. Краще у період Молодика робити користуватися живильними масками для того, щоб відновити пасма.

Зростаючий Місяць

Після стрижки волосся почне добре рости, стане густішим та красиво блищатиме. У ці дні можна фарбувати пасма й навіть вдаватися до різних експериментів.

Повня

Енергетично день є потужним. Після стрижки волосся матиме здоровий блиск. Астрологи кажуть, що стрижка у Повню підходить всім, хто хоче відпустити старе та оновити свій внутрішній стан.

Спадний Місяць

Волосся після стрижки в цей періол буде повільніше рости, тому краще лише підрівняти стрижку й не робити занадто коротку зачіску. Оновити стрижку в Спадний Місяць варто всім, хто хоче відсікти з життя негатив.

В езотериці вважають, що волосся є носієм життєвої сили, тому стрижка – це не лише зміна образу, але й такий собі символ внутрішнього перезапуску. І саме фази місячного календаря дозволять обрати найкращий період для зміни зачіски.

До слова, стилісти розповіли, що є кілька стрижок, які не потребують укладок та особливого догляду, пише Cosmopolitan. До зачісок входять довгі шаруваті пасма, італійський боб, чубчик, лоб з проділом посередині та довгий косий чубчик набік.

Яка зачіска повернулася в моду?