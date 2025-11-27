Лунный календарь стрижек для мужчин на декабрь: когда планировать поход перед Новым годом

Мужчины редко когда обращают внимание на фазы Луны, но это стоит делать для того, чтобы подобрать лучшее время для стрижки. Во время определенных фаз Луны волосы способны стать гуще и крепче.

Волосы считаются источником силы и энергии, поэтому и день стрижки стоит выбирать, ориентируясь на лунный цикл, пишет 24 Канал со ссылкой на Space Weather Live.

Правильно подобранная дата способна придать волосам ухоженный вид и принести в жизнь успех и увеличение финансов. В декабре есть несколько фаз Луны, каждая из которых по-своему влияет на состояние и рост волос.

Когда стричь волосы мужчинам в декабре?

Растущая Луна: 1 – 6 декабря

Этот период стрижки подойдет тем мужчинам, которые хотят ускорить рост волос и восстановить блеск. Волосы после стрижки быстрее восстановятся и станут гуще.

Полнолуние: 7 декабря

Стрижка в этот день является нежелательной. Полнолуние считается нестабильным периодом, поэтому прическа сделана в этот день будет непослушной и быстро потеряет форму.

Убывающая Луна: 8 – 20 декабря

Стричься можно тем, кто хочет, чтобы волосы отрастали медленнее. Поход к парикмахеру сделает волосы более гладкими и плотными на вид

Новолуние: 21 декабря

Стрижка в этот день подойдет для легкой смены образа и символического обновления перед Новым годом.

Растущая Луна: 22 – 31 декабря

Очень удачные дни для стрижки. Период удачный для тех, кто хочет усилить густоту волос и сделать пряди более блестящими и сильными. Стрижки с 27 по 31 декабря заложат положительную энергию на следующий год.

Когда сделать "денежную" стрижку в декабре?

Для тех, кто хочет улучшить свое финансовое состояние, астрологи советуют делать стрижки в такие даты: 2, 5, 13, 14, 22 – 25, 30, 31 декабря.