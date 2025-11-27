Лунный календарь стрижек для мужчин на декабрь: когда планировать поход перед Новым годом
- В декабре растущая Луна (1 – 6, 22 – 31 декабря) является благоприятным периодом для стрижек, чтобы ускорить рост волос и сделать их гуще.
- Для "денежной" стрижки астрологи рекомендуют даты: 2, 5, 13, 14, 22 – 25, 30, 31 декабря.
Мужчины редко когда обращают внимание на фазы Луны, но это стоит делать для того, чтобы подобрать лучшее время для стрижки. Во время определенных фаз Луны волосы способны стать гуще и крепче.
Волосы считаются источником силы и энергии, поэтому и день стрижки стоит выбирать, ориентируясь на лунный цикл, пишет 24 Канал со ссылкой на Space Weather Live.
Правильно подобранная дата способна придать волосам ухоженный вид и принести в жизнь успех и увеличение финансов. В декабре есть несколько фаз Луны, каждая из которых по-своему влияет на состояние и рост волос.
Когда стричь волосы мужчинам в декабре?
Растущая Луна: 1 – 6 декабря
Этот период стрижки подойдет тем мужчинам, которые хотят ускорить рост волос и восстановить блеск. Волосы после стрижки быстрее восстановятся и станут гуще.
Полнолуние: 7 декабря
Стрижка в этот день является нежелательной. Полнолуние считается нестабильным периодом, поэтому прическа сделана в этот день будет непослушной и быстро потеряет форму.
Убывающая Луна: 8 – 20 декабря
Стричься можно тем, кто хочет, чтобы волосы отрастали медленнее. Поход к парикмахеру сделает волосы более гладкими и плотными на вид
Новолуние: 21 декабря
Стрижка в этот день подойдет для легкой смены образа и символического обновления перед Новым годом.
Растущая Луна: 22 – 31 декабря
Очень удачные дни для стрижки. Период удачный для тех, кто хочет усилить густоту волос и сделать пряди более блестящими и сильными. Стрижки с 27 по 31 декабря заложат положительную энергию на следующий год.
Когда сделать "денежную" стрижку в декабре?
Для тех, кто хочет улучшить свое финансовое состояние, астрологи советуют делать стрижки в такие даты: 2, 5, 13, 14, 22 – 25, 30, 31 декабря.