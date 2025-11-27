Місячний календар стрижок для чоловіків на грудень: коли йти в перукарню перед Новим роком

Чоловіки рідко коли звертають увагу на фази Місяця, але це варто робити для того, щоб підібрати найкращий час для стрижки. Під час певних фаз Місяця волосся здатне стати густішим та міцнішим.

Волосся вважається джерелом сили та енергії, тому й день стрижки варто обирати, орієнтуючись на місячний цикл, пише 24 Канал з посиланням на Space Weather Live.

Правильно підібрана дата здатна надати волоссю доглянутий вигляд та принести в життя успіх та збільшення фінансів. У грудні є кілька фаз Місяця, кожна з яких по-своєму впливає на стан та ріст волосся.

Коли стригти волосся чоловікам у грудні?

Зростаючий Місяць: 1 – 6 грудня

Цей період стрижки підійде тим чоловікам, які хочуть прискорити ріст волосся й відновити блиск. Волосся після стрижки швидше відновиться та стане густішим.

Повня: 7 грудня

Стрижка у цей день є небажаною. Повний Місяць вважається нестабільним періодом, тож зачіска зроблена в цей день буде неслухняною та швидко втратить форму.

Спадний Місяць: 8 – 20 грудня

Стригтися можна тим, хто хоче, щоб волосся відростало повільніше. Похід до перукаря зробить волосся гладкішим та щільнішим на вигляд

Молодик: 21 грудня

Стрижка в цей день підійде для легкої зміни образу та символічного оновлення перед Новим роком.

Зростаючий Місяць: 22 – 31 грудня

Дуже вдалі дні для стрижки. Період вдалий для тих, хто хоче посилити густоту волосся й зробити пасма блискучішими та сильнішими. Стрижки з 27 по 31 грудня закладуть позитивну енергію на наступний рік.

Коли зробити "грошову" стрижку у грудні?

Для тих, хто хоче покращити свій фінансовий стан, астрологи радять робити стрижки у такі дати: 2, 5, 13, 14, 22 – 25, 30, 31 грудня.