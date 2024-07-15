Секрет выразительного взгляда: блогер показала, как правильно делать макияж для нависшего века

Нависшее веко – это распространенная проблема, которая часто создает трудности и требует специального подхода во время макияжа глаз.

Как наносить тени на такое веко, чтобы макияж выглядел красиво и опрятно, рассказываем далее.

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Как наносить тени на нависшее веко

Нависшее веко требует специальной техники макияжа, ведь без него большинство косметики исчезает при открытом взгляде. Как правильно наносить тени в этом случае, в одном из своих роликов продемонстрировала известная тикток-блогерка Элен Портер.

Для хорошего и опрятного вида девушка призывает не наносить косметику на закрытый глаз. Так получается довольно грязный и некрасивый вид.

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Вместо этого она предлагает держать глаз открытым и добавлять не слишком темный оттенок теней на зону между веком и бровью. Таким образом не будет казаться, что все тени исчезли.

Как красить нависшее веко: смотрите видео

Более темный цвет тем временем Элен советует наносить во внешний угол глаза, чуть ниже предыдущего цвета. Тени стоит хорошо растушевать, чтобы получился естественный вид.

Напоследок блогер предлагает добавить более светлый или блестящий оттенок во внутренний уголок глаза. Лучше всего это сделать пальцем, растушевывая косметику чуть выше века, чтобы при открытом взгляде средство не исчезало.

Элен отмечает, что во время всех этих процедур, стоит поднимать тени чуть выше, тогда в результате получится хороший макияж, который не будет скрыт за нависшим веком.