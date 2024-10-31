В своих аккаунтах они представили туториалы макияжей, которые можно легко повторить, приложив лишь немного терпения и усилий, пишет Lady 24. Некоторые макияжи на Хэллоуин требуют особой подготовки, поэтому их сложно самостоятельно повторить в домашних условиях.

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Какой макияж сделать на Хэллоуин

Чтобы облегчить вам задачу, мы нашли несколько страшных макияжей, которые можно повторить дома, не прибегая к услугам гримера. Не все макияжи удастся повторить с первого раза, поэтому сначала можете немного попрактиковаться.

Для того, чтобы гримирование было удачным, надо позаботиться о темных тенях, кисточки, черные карандаши, красную помаду и даже дополнительные атрибуты, которые понадобятся для создания макияжа.

Разорванное лицо

Для того, чтобы воспроизвести этот макияж, нужно на фольгу нанести красную помаду, а потом приложить ее к лицу. С помощью косой кисточки прорисуйте четкие порезы, а черным карандашом добавьте им дополнительный штрих для создания эффекта реальности.

Как повторить макияж разодранного лица: смотрите видео

Царапины на лице

Этот лайфхак требует красной помады и вилки. Нанесите ее на столовые приборы и приложите для лица, чтобы образовались царапины. Тогда сверху надо добавить немного черного карандаша.

Как повторить макияж царапин на лице: смотрите видео

Грим треснувшей куклы

Такой устрашающий грим набрал аж 3 миллиона просмотров в тиктоке. Чтобы его воспроизвести, нужно нанести специальный золотой раствор для грима, а дальше нанесите на лицо и шею глину толстым слоем. Высушите все феном, нарисуйте губы и румяна, брови и ресницы. Глина очень легко трескается, поэтому выглядит грим треснувшей куклы страшно и удивительно одновременно.

Как повторить грим треснувшей куклы: смотрите видео

Пауки на лицо

Для создания этого макияжа, нужно приобрести наклейки пауков, приклеить их на лицо и шею и покрыть сверху темными тенями. Когда уберете наклейки – останется след от пауков. Далее надо сделать на веках три стрелки и создать из них паутину, а для завершения образа – примерить черные линзы.

Как повторить макияж с пауками на лице: смотрите видео

Грим на капроновой ткани

Блогер показала, как можно создать кукольный, но несколько впечатляющий образ куклы на капроновой ткани. Все, что надо сделать – одеть ее и нарисовать на ней огромные глаза и губы. Выглядит такой грим интересно и уже собрал в тиктоке более 2 миллионов просмотров.

Как повторить грим на капроновой ткани: смотрите видео