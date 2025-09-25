Женщины любят легкий и естественный макияж, впрочем, порой по незнанию могут сделать ошибку, которая будет стоить им испорченного вида. Визажисты уже составили список неудачного макияжа, которого следует избегать.

Макияж помогает многим женщинам выглядеть свежее и моложе, но иногда результат может быть противоположным, пишет 24 Канал со ссылкой на VegOut.

Неправильная техника или лишний акцент могут сделать лицо уставшим и подчеркнуть морщины. Чтобы этого избежать, нужно знать несколько ошибок, которые визуально старят.

Какой макияж способен состарить?

Тяжелое тональное покрытие

Плотное покрытие тона оседает на морщинах и подчеркивает морщины или проблемные места на лице. Тональный крем нужно наносить тонким слоем, чтобы кожа выглядела естественно.

Застарелые брови

Тонкие дугообразные или слишком густые брови имеют достаточно неестественный вид. Лучше выбирать мягкие и натуральные линии и прорисовкой легких штрихов.

Жесткий контуринг

Чрезмерное количество хайлайтера, желтоватая пудра и полосы от бронзера на дневном свете способны лишь подчеркнуть недостатки. Визажисты советуют делать мягкое скульптурирование кремовыми текстурами.



Избегайте этих ошибок в макияже / Фото Freepek

Темный контур и светлая помада

Такой прием делает губы совсем непропорциональными, поэтому лучше использовать карандаш в тон помады или губ и немного растушевывать контур, а в центр добавить блеск, чтобы сделать губы более объемными и естественными.

Темные круги под глазами и слипшиеся ресницы

Не стоит проводить толстую черную линию по веку и пользоваться тушью, которая слепляет ресницы. Лучше подчеркнуть слизистую темным карандашом и использовать тушь с удлиняющим эффектом.

Какой макияж будет в моде в 2026 году?

На показе бренда Carolina Herrera модели вышли с сочными красными губами, который станет хитом следующего сезона, пишет Harper's Bazaar. В моду также войдут двухслойные стрелки – актуальной останется черная и еще одна золотистая или серебристая. Красные губы и стрелки – это классика, которая не стареет, а всегда будет оставаться актуальной.

Какая форма бровей модная в 2025 году?