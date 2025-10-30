Нужна лишь вилка и фольга: как сделать жуткий макияж на Halloween

Хэллоуин – идеальный день, чтобы позволить себе выйти за рамки обычных макияжей и сделать их немного устрашающими. Если вы собираетесь на тематическую вечеринку, тогда предлагаем посмотреть эффектный макияж, который легко создать самостоятельно.

Хэллоуинский макияж достаточно разнообразен, пишет 24 Канал со ссылкой на тикток-страницу Alexandra Claudia. Можно создавать длинные стрелки с сочетанием блесток, красить искусственную кровь или делать устрашающий ведьминский мейк.

Для праздничной фотосессии не обязательно прибегать к услугам гримера, поскольку создать макияж вполне можно самостоятельно. Чаще всего большинство выбирают для себя на Хэллоуин шрамы на лице, паутинки или макияж из любимых фильмов ужасов.

Но даже если вы не собираетесь праздновать Хэллоуин, можно просто порадовать себя праздничным мейком. Мы собрали туториал легким макияжем, который выглядит довольно пугающе и эффектно.

Какой макияж сделать на Хэллоуин?

Макияж с вилкой

Чтобы сделать шрамы на лице, нанесите краску на зубцы вилки и приложите ее к щеке. Далее тоненькой кисточкой пройдитесь по линиям, а тогда добавьте другой кисточкой немного черного оттенка, чтобы создать естественный эффект задетой крови. Для еще большего устрашающего эффекта, вмокните объемную кисточку в краску и сделайте набрызг на щеке.

Макияж с фольгой

На обычную алюминиевую фольгу нанесите красную помаду. Перед этим фольгу надо несколько размять, чтобы она стала текстурной. Приложите ее к лицу, чтобы отложить отпечаток, а тогда тонкой кисточкой прорисуйте несколько шрамов красного цвета с добавлением черной краски.

Макияж с нитью

На обычную нить нанесите краску, а потом приложите ее к лицу таким образом, чтобы получились порезы, а для эффекта дополнительно проведите кисточкой.

Как сделать устрашающий макияж: смотрите видео

Блогер Эмбла Вигум показала также легкий макияж в своем тиктоке. Она с помощью зубной палочки сделала вертикальные полоски на лице черной краской, а потом соединила их вертикальной полоской, а для лучшего эффекта – растушевала.

Как сделать самостоятельно макияж на Хэллоуин: смотрите видео

