Будете сиять лучше всех: 3 варианта макияжа на Новый год 2025

На Новый год хочется выглядеть особенно, поэтому кроме наряда и свежего маникюра, стоит позаботиться о красивом макияже, который станет идеальным дополнением образа. Новый год – отличная пора, чтобы сделать макияж насыщенным и эффектным.

Безупречный макияж можно сделать самостоятельно, без помощи визажистов, если четко следовать инструкциям и создавать мейк по туториалу девушек, которые на себе показали, как можно легко и просто создать красивый вид в домашних условиях, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan.

Интересно Old Money или Smokey Eyes: какой макияж сделать на Новый год

Чтобы не испортить мейк накануне Нового года, попробуйте воспроизвести один из макияжей накануне хотя бы несколько раз, чтобы набить руку.

Wet shine

Это макияж с акцентом на сияющей коже, и сочных губах. Нужно сделать идеальный тон лица, небольшие, но острые стрелочки в трендовом цвете бургунди и губы с вишневым глянцевым блеском. Макияж легкий в повторении, выглядит естественно и очень сексуально.

Festive Silver

Такой классический вечерний макияж в холодных тонах с серебристым сиянием прекрасно подойдет к красивым платьям и любым другим эффектным нарядам. Чтобы идеально прорисовать стрелки, выбирайте гелевый лайнер или каял, который надо закрепить сухими тенями, чтобы макияж на длительное время оставался безупречным.

Glitter on the go

Блестки станут идеальным выбором к праздникам. Этот макияж быстрый и довольно яркий. Сначала надо проработать складки век матовыми тенями, прорисовать растушеванные стрелочки и добавить накладные ресницы для максимальной глубины взгляда.

Далее на неподвижных веках нужно разложить блестки. Чтобы глиттер хорошо держался на коже век, воспользуйтесь специальным праймером для блесток.

Невероятно красиво в новогоднюю будет смотреться макияж с красными сочными губами. Красная помада символизирует женскую уверенность и независимость, идеально подходит к любому образу, поэтому советуем довершать образы ею для создания эффектного вида.