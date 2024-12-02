Блогерша попыталась накраситься пока горит бенгальский огонек – что из этого вышло

Накануне Нового года все готовятся тщательно к праздникам и ради развлечений придумывают для себя всевозможные челленджи. Девушки уже начинают подбирать для себя платья, прически и макияжи, впрочем, порой бывает так, что на праздник собираемся немного в спешке, а на макияж не хватает времени.

Эту ситуацию можно исправить, пишет 24 Канал со ссылкой на страницу в тиктоке beauty-блогера Александры Федив. Девушка решила накраситься за время горения бенгальского огонька и даже бросила вызов обоим блогерам.

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Как быстро накраситься на Новый год

Бенгальский огонь горит чуть больше, чем 1 минуту, поэтому блогерша попыталась быстро продемонстрировать, что можно успеть за это время. Девушки всегда любят не успевать куда-то на важные события, поэтому такой лайфхак многим может пригодиться.

Александра быстро нанесла специальным спонжем тональный крем на лицо, успела закрасить темные места под глазами консилером, тогда добавила немного хайлайтера, расчесала брови.

Тени девушка взяла блестящие и нанесла их на веки с помощью пальца. Далее она накрасила ресницы тушью. Она также успела обвести контур губ карандашом и накрасить губы помадой. Чтобы зафиксировать макияж, Александра успела даже нанести пудру на лицо.

Такой нежный и естественный макияж был довольно самодостаточным, поскольку все внимание в образе на себя забрало платье в оттенке металлик и объемная белая шуба. Также девушка сделала красивые локоны, которые придавали аутфиту легкости.

Как накраситься за 70 секунд: смотрите видео

Новый 2025 год можно встречать в металлических или золотистых платьях, в платьях зеленого, желтого или коричневого цвета. Также можно приобрести для себя платье в змеиный принт, поскольку следующий год пройдет под покровом Зеленой Деревянной Змеи.

Единственное, что не рекомендуют астрологи – это платья в черных цветах или любой другой наряд в этом оттенке. Говорят, что черный цвет способен принести в жизнь плохие события.