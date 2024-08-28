Как накраситься стильно и уместно для школы, но при этом выглядеть потрясающе, читайте на Lady 24.

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Натуральный и блестящий макияж

Сияния в праздник много не бывает, поэтому не стоит бояться воспользоваться хайлайтером и блестящими тенями. А еще можно добавить базу под макияж с влажным финишем, которая создаст дополнительный блеск. Такой макияж точно будет актуальным и вполне подойдет для школы.

Как выглядит блестящий макияж: смотрите фото

Макияж с акцентом на губы

Яркие губы и минимальный макияж глаз – всегда хороший выбор. Некоторые красятся только помадой, оставляя все лицо голым. Но можно также добавить немного тона или консилера, выделить брови, накрасить ресницы, чтобы образ получился максимально праздничным.

Макияж с яркими губами: смотрите фото

Макияж бизнес-леди

В компаниях со строгим дресс-кодом обычно делают сдержанный макияж, предполагающий ровный тон кожи, немного румян и помады, нюдовые тени, тушь и подчеркнутые брови. Этот легкий и естественный вид отлично подойдет и для школы.

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Сдержанный макияж: смотрите фото

С цветным акцентом на глазах

Акцент на глаза – это едва ли не самый популярный способ сделать скучный макияж действительно оригинальным. Добавьте к обычному нюдовому образу несколько капель блесток или цветных теней, и он засияет новыми красками без лишних усилий.

Цветной акцент на глазах: смотрите фото

Корейский макияж

Классический макияж кореянок с растушеванным тинтом на губах, румяными щеками и тонкими стрелками отлично подходит на все случаи жизни.

Корейский макияж: смотрите фото

И так, даже на занятиях в школе или на линейке по случаю первого сентября он будет выглядеть органично и не оставит без внимания.