В чем же секрет цвета "rosewater", который уже окрестили настоящим эликсиром молодости для рук, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Parade.

Какой оттенок ногтей идеально подходит женщинам 50+?

Тенденция маникюра "розовая вода", которая зародилась в Южной Корее, быстро завоевала признание во всем мире благодаря своей элегантности и неприхотливости в уходе. Характеризуется нежными оттенками, такими как бледно-розовый, красноватый и сиреневый, этот стиль маникюра также может быть дополнен блестками для большей изысканности.

Часто называемые "маникюром без маникюра", ногти цвета розовой воды – это отполированный вид без чрезмерного цвета и украшений. Этот сдержанный тренд привлек внимание модных энтузиастов, особенно среди людей более зрелого возраста.



Этот маникюр стал хитом лета-2025 / Фото Pinterest

Одним из ключевых преимуществ такого маникюра является его способность подчеркивать естественную красоту, обеспечивая при этом ухоженный вид рук.

Кроме того, универсальность розовых оттенков делает его уместным дополнением к самым разнообразным нарядам – от классического офисного наряда до изысканных вечерних платьев.

Выбирая этот тренд "роскошного минимализма", вы не только остаетесь стильно актуальными, но и получаете дополнительное преимущество в виде тонкого омолаживающего эффекта.

