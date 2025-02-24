Забудьте о трендах: этот маникюр в 7 цветах всегда выглядит эффектно

Среди beauty-трендов появляется мода на определенные цвета маникюра, впрочем мастера отмечают, что есть несколько классических оттенков, которые идеально подойдут всем женщинам. Этот сезон принес тенденцию на оттенок мокко, впрочем кроме него стоит делать ставку на классические цвета.

Иногда большой выбор цветов может вызвать путаницу, поэтому лучшим решением станет выбор классических оттенков, с которыми вы никогда не ошибетесь, пишет 24 Канал со ссылкой на In Journal.

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Эти цвета достаточно нейтральные, чтобы адаптироваться к различным случаям и достаточно яркие, чтобы все могли заметить ваш маникюр. Подборка представленных цветов удовлетворит любой вкус.

Классический красный

Этот оттенок является крупнейшим символом классики, поэтому такой вариант всегда станет отличным выбором, если вы хотите иметь элегантные и шикарные ногти.

Нюдовый

Нежный нейтральный оттенок – это не только классика, но один из самых актуальных трендов сейчас.

Королевский синий

Универсальный темно-синий цвет выглядит несколько смело, впрочем достаточно красиво и эффектно.

Бордовый

Этот вечный цвет имеет статус вечного фаворита. Он излучает элегантность и изысканность, а весной он прекрасно сочетается с весенним нарядом.

Черный

Вы точно не ошибетесь, если выберете для себя черный маникюр. Такие ногти выглядят эффектно и подходят к любой одежде и любому событию.

Французский маникюр

Хоть это и не цвет, а техника нейл-арта, французский маникюр является достаточно практичным, чтобы заслужить почетное место в списке классических вариантов ногтей. Сочетание нюдового и белого является лучшим и не сходит с модных радаров уже много лет.

Молочный

Идеальной альтернативой белым ногтям считается молочный цвет. Смотрится он на ногтях изящно и красиво и остается достаточно популярным последние годы.