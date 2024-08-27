Идеальный дизайн для праздника: 5 идей маникюра для первого сентября

До первого сентября остаются считанные дни. А это значит, что стоит подумать не только о книжках и одежде, но и о красивом маникюре.

Какой дизайн сделать на первое сентября, чтобы он подходил как для длинных, так и для коротких ногтей, а также был уместным в учебном заведении, смотрите на Lady 24.

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Классический френч

Это беспроигрышный вариант для праздника. С ним ноготки будут выглядеть идеально, а любой образ будет совершенным.

Как выглядит маникюр: смотрите фото

Минималистичный блеск

Если по случаю праздника хочется немного больше яркости и блеска, к маникюру можно добавить минималистичное сияние. Сделать это можно, нарисовав геометрические узоры блестящим лаком.

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Как выглядит маникюр: смотрите фото

Обернутый френч

Более оригинальный вариант классического дизайна. Кстати, в этом случае можно поиграться как с цветами, выбирая более яркие оттенки, так и с блестками также.

Как выглядит маникюр: смотрите фото

Градиент

Такой маникюр – легкий способ сделать яркие, но не слишком вызывающие ногти. Соедините несколько в меру выразительных цветов и наслаждайтесь роскошным эффектом.

Как выглядит маникюр: смотрите фото

Осенне-цветочный дизайн

Осень – это время золотых листьев и последних ярких солнечных лучей. Почему бы не отразить это в праздничном дизайне маникюра?

Как выглядит маникюр: смотрите фото

Добавьте своим ногтям растительные элементы в цветах сезона или в более пастельных оттенках и любуйтесь красотой осени еще и таким образом.