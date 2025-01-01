Какой маникюр сделать в 2025 году: 5 вариантов, которые понравятся девушкам

Большинство девушек любят простой дизайн ногтей и нейтральные оттенки, а то и естественное покрытие прозрачным лаком. Тенденции 2025 года точно привлекут внимание всех, потому что они интересные и красивые.

О лучших вариантах маникюра 2025 года рассказала мастер маникюра звезд, пишет 24 Канал со ссылкой на Who What Wear. Если у вас есть настроение изменить ногти в январе, то присмотритесь к интересному nail-арту.

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Абстрактный дизайн

В 2025 году в моде будет маникюр креативным и индивидуальным. Это могут быть художественные узоры или пирсинги на ногтях, драгоценные камни и жемчуг. Смелые дизайны точно привлекут внимание всех. Он подойдет всем, кто хочет попробовать что-то новое и необычное.

Кошачий глаз

Когда-то в моде были ногти кошачий глаз, но потом мода на них угасла. В 2025 году нас ждет возрождение этого маникюра. Маникюр красиво смотрится на темных оттенках придавая драматизма дизайну, а вот на ярких цветах эффект будет иметь утонченный вид.

Хромовый цвет

Металлизированные ногти актуальны в период зимних праздников, впрочем в 2025 году в моде будет актуальным дизайн во все сезоны. Такой маникюр является универсальным – от металлического серебра до золота.

Перламутровый цвет

В моде будет маникюр, который вдохновлен морем. Жемчужные ногти выглядят красиво благодаря сиянию и мерцанию. Можете экспериментировать с нежно-розовым, белым или голубым цветом, на котором очень хорошо смотрится втирка.

Мокко

Институт цвета Pantone определил главный цвет 2025 года – им стал оттенок шоколадного мусса. Такой стильный и универсальный вариант дополнит любой тон кожи. Красиво будет смотреться глянцевое покрытие или эффект градиента, который придаст ногтям привлекательности.