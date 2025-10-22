7 оригинальный идей маникюра на Хэллоуин: все захотят смотреть на ваши ногти

Кроме главного элемента образа на Хэллоуин – костюма, стоит позаботиться о еще одном важном дополнении – маникюре. Дизайн может быть жутким, или таким, который удачно дополнит ваш костюм и грим.

Эффектный маникюр на Хэллоуин способен привлечь максимум внимания, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan. Длина ногтей может быть разной – короткие или длинные. Здесь уже все зависит от ваших предпочтений. Если вы вскоре планируете визит в салон красоты, то предлагаем обратить внимание на несколько интересных вариантов.

Какой маникюр сделать на Хэллоуин?

Хэллоуинская символика

Хорошо и интересно будут выглядеть ногти, если на базе нарисовать паутинки, маленьких призраков или летучих мышей. Вариантов есть множество, поэтому нужно только определиться с количеством раскрашенных ногтей на пальцах.



Оригинальный маникюр на Хэллоуин / Фото из Cosmopolitan



Темное покрытие с омбре

Черный и красный – самые популярные цвета Хэллоуина, поэтому советуем обратить внимание на эти оттенки. Попросите мастера сделать омбре на ногтях, или как-то интересно их совместить между собой.



Оригинальный маникюр на Хэллоуин / Фото из Cosmopolitan



Кровавый дизайн

Довольно оригинально выглядит классический французский маникюр со "следами крови" на ногтях. Сделать такой дизайн легко, но желательно планировать только в случае, если вам комфортно с таким маникюром будет ходить на работу.



Оригинальный маникюр на Хэллоуин / Фото из Cosmopolitan



Nail-мастера выставили немало своих работ в инстаграме, чтобы вы смогли вдохновиться интересными вариантами и применить их к хэллоуинскому празднику, пишет Vogue. К самым интересным вариантам входят кровавые кончики на ногтях, жуткий дизайн и черные ногти.

Какой маникюр осенью является самым популярным?