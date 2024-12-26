Красный маникюр – идеальный выбор на Новый год: эффектные варианты на любой вкус

Большинство из нас уже составляют новогоднее меню, подбирают наряды для празднования и маникюр. Nail-мастера говорят, что наиболее классическим и идеальным маникюром на Новый год считается красный цвет, поэтому рекомендуем выбрать для себя эффектный дизайн.

Красный цвет ассоциируется у нас с Рождеством, впрочем в Новый год тоже не обойтись без яркого оттенка, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue. Если вы до сих пор находитесь в раздумьях относительно того, каким именно лаком красить ногти – выбирайте красный и не прогадаете.

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Классический красный

Это идеальный цвет для новогодне-рождественского сезона, который напоминает костюм Санта-Клауса. Он понятный, сочный и теплый. Мастера советуют носить такой лак на коротких ногтях, чтобы он не сиял слишком сильно на длинных ногтях.



Маникюр на Новый год в красном цвете / Фото Pinterest

Красный с блестками

В новогоднюю ночь царит атмосфера праздника, огоньков и блесток, поэтому добавьте их кроме наряда еще и на ногти.



Красный маникюр на Новый год / Фото Pinterest

Темно-вишневый

Не все любят яркий красный цвет, поэтому можно выбрать более темный его оттенок – темно-вишневый. Можно остановиться на бордовых оттенках и совместить с глянцевым топом.



Маникюр на Новый год в красном цвете / Фото Pinterest

Красно-серебристый

Зимой часто комбинируется металлический с красным, который воспроизводит дух Рождества и Нового года. Серебристый особенно популярен на зимние праздники, поэтому рекомендуем сделать красивый металлический маникюр с добавлением ярких красных бантиков.



Красный маникюр на Новый год / Фото Pinterest

Красно-зеленый френч

Также в зимнюю пору популярны еще два других цвета – красный и зеленый. Для разнообразия можно сделать красивые луночки френча, или красный маникюр с добавлением зеленого рисунка.



Маникюр на Новый год в красном цвете / Фото Pinterest

Красные банты

Невозможно представить зиму без красивых бантиков, которыми украшают рождественские веночки, подсвечники, елки и тому подобное. В этом году пошла мода на украшение зеленой красавицы одним огромным бантом, поэтому воспроизведите данную тенденцию на ногтях и попросите мастера нарисовать красивые бантики на ногтях.



Красный маникюр на Новый год / Фото Pinterest

Выбирая для себя маникюр в красивых красных цветах, опирайтесь на собственное видение. Подумайте, что вам действительно нравится, какой маникюр вам будет приносить радость и удовольствие. Не менее важную роль играет и длина ногтей. Короткие можно красить однотонным красным или вишневым лаком, а вот на длинных можно экспериментировать с помощью праздничных рисунков.