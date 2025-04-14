Успейте сделать: идеи маникюра на Пасху, которые стоит попробовать
- На Пасху рекомендуется выбирать пастельные оттенки для маникюра.
- Можно сделать тематический маникюр на Пасху, например, добавить цветочный принт к классическому френчу.
Приближается Пасха. Это большой праздник для многих. Люди активно готовятся к этому событию: покупают новую одежду, украшают жилье и делают разнообразные процедуры.
Безусловно, готовиться к Пасхе стоит в первую очередь духовно. Однако, "чистота в мыслях" вовсе не исключает внешней красоты, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan.
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Какой маникюр сделать к Пасхе
- Стильный горошек
На Пасху злоупотреблять яркими цветами в маникюре все же не стоит. Лучше всего выбирать пастельные оттенки. Чтобы сделать дизайн интереснее, можно добавить минималистичный рисунок, например, горошек.
- Цветочный принт
Цветы – символ весны. Такой вариант маникюра гарантированно будет уместным.
- "Пасхальный френч"
Вместо классического френча стоит сделать тематический – в виде кустов, где сидит кролик. Таким рисунком можно украсить все ногти или только несколько.
- Символы Пасхи
На ноготках можно сделать разный дизайн. Главное, чтобы все рисунки были выполнены в единой тематике.
- Цветочный френч
Даже в классический френч можно добавить интересную деталь – цветочный принт. Таким образом маникюр будет выглядеть по-настоящему весенним.
Напомним! Ранее мы рассказывали, какой цветочный маникюр сейчас в тренде.