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Lady Советы для Lady Успейте сделать: идеи маникюра на Пасху, которые стоит попробовать
14 апреля, 22:00
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Успейте сделать: идеи маникюра на Пасху, которые стоит попробовать

Анастасия Зорик
Основні тези
  • На Пасху рекомендуется выбирать пастельные оттенки для маникюра.
  • Можно сделать тематический маникюр на Пасху, например, добавить цветочный принт к классическому френчу.

Приближается Пасха. Это большой праздник для многих. Люди активно готовятся к этому событию: покупают новую одежду, украшают жилье и делают разнообразные процедуры.

Безусловно, готовиться к Пасхе стоит в первую очередь духовно. Однако, "чистота в мыслях" вовсе не исключает внешней красоты, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan.

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Какой маникюр сделать к Пасхе

  1. Стильный горошек

На Пасху злоупотреблять яркими цветами в маникюре все же не стоит. Лучше всего выбирать пастельные оттенки. Чтобы сделать дизайн интереснее, можно добавить минималистичный рисунок, например, горошек.

  1. Цветочный принт

Цветы – символ весны. Такой вариант маникюра гарантированно будет уместным.

  1. "Пасхальный френч"

Вместо классического френча стоит сделать тематический – в виде кустов, где сидит кролик. Таким рисунком можно украсить все ногти или только несколько.

  1. Символы Пасхи

На ноготках можно сделать разный дизайн. Главное, чтобы все рисунки были выполнены в единой тематике.

  1. Цветочный френч

Даже в классический френч можно добавить интересную деталь – цветочный принт. Таким образом маникюр будет выглядеть по-настоящему весенним.

Напомним! Ранее мы рассказывали, какой цветочный маникюр сейчас в тренде.