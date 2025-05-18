Какой маникюр сделать на выпускной: с этой подборкой вы точно не ошибетесь

Скоро закончится учебный год и начнется период выпускных. Большинство выпускников уже готовятся к этому событию.

В частности, выпускницы подбирают платье, прическу, макияж и маникюр. На самом деле покрытие на ногтях играет довольно важную роль. Ведь благодаря маникюру можно создать дополнительный акцент в образе, пишет 24 Канал.

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Варианты маникюра на выпускной 2025

Цветочная романтика

Нарисовать цветы на ногтях – это всегда хорошая идея. Украсить таким рисунком можно лишь несколько ноготков. Благодаря этому, маникюр будет выглядеть более сдержанным.

Обратите внимание! Оригинально будет выглядеть цветочный френч. То есть, нарисованная веточка цветов вместо привычной полоски.

Хромированные ногти

Хромированные ногти это один из основных трендов 2025 года. Такое покрытие выглядит очень футуристично и креативно.

Барби-стиль

Сияющие розовые ноготки это настоящая мечта Барби. Такое покрытие будет выглядеть очень празднично. В частности, благодаря блесткам.

Вечный однотон

Однотонное покрытие никогда не выйдет из моды. В этом случае главное не прогадать с цветом.

Необязательно выбирать оттенок в соответствии с платьем. Можно наоборот, создать дополнительный акцент с помощью контрастов. Или же сделать покрытие в тон с аксессуарами.

Прозрачные блестки

Блестки необязательно наносить на цветную основу. Хорошо будет смотреться и прозрачный лак.

Цвет блесток также необходимо правильно выбрать. Оттенок следует подбирать именно к вашему образу.