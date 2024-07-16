Как выглядит этот трендовый дизайн и что нужно знать о "маникюре с блеском для губ", рассказываем далее.

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Что такое "маникюр с блеском для губ"

Весной Бритни Спирс продемонстрировала новый дизайн ногтей, который уместно назвали "маникюр с блеском для губ". Ее квадратные ногти были накрашены ультраблестящим светло-персиковым лаком и украшены стразами.

Свое название маникюр получил благодаря супер блестящей текстуре, напоминающей блески для губ.

Чи не щодня у світі з'являються нові тренди. У безлічі модних тенденцій та нововведень легко загубитися. Щоб цього не сталося, важливо спиратися на свою індивідуальність. Підкреслити власну особливість та унікальність допоможе білизна від українського бренду Anabel Arto. У колекції виробника легко знайти моделі, які сподобаються та пасуватимуть, як поціновувачкам яскравих кольорів, оригінальних і актуальних дизайнів, так і тим, хто понад усе цінує класику, натуральність та надійність. С течением времени такой стиль начал становиться все популярнее и сейчас подобные ногти оказались в тренде.

Как выглядит трендовый маникюр: смотрите фото

Маникюр с блеском для губ – это нежный и прозрачный маникюр с оттенком розового. Он имеет желеобразное покрытие и имитирует вид тонированного блеска для губ,

– говорит Куини Нгуен, знаменитый мастер маникюра.

Она добавляет, что такой дизайн подчеркивает натуральные ногти и обычно создается с помощью прозрачного розового лака, иногда с добавлением других нейтральных тонов и пастельных оттенков.