Модель из Флориды призналась, что из-за своего высокого роста часто сталкивалась с травлей. Однако сейчас женщина заработала миллионное состояние на собственной внешности, содержит родителей и даже купила им дом.

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Как живет модель с "ростом 213 сантиметров"

Мари всегда была самой высокой девочкой в школе. Из-за роста сверстники постоянно обижали ее, из-за чего она очень комплексовала. В классе Мари всегда обзывали "мужиком", ведь она была самой высокой, а ее вес достигал почти 90 килограммов.

Однако, то, что в школе считали недостатком, стало золотой жилой для Мари. Несколько лет назад женщина опубликовала в сети видео, на котором рассказывала о проблемах высоких людей. Это видео быстро стало вирусным в сети. Через некоторое время Мари снова опубликовала контент, связанный с ростом – он тоже собрал много просмотров. Поэтому, девушка поняла, что людям интересен ее высокий рост и все, что связано с этим.

Однажды случайно опубликовала пост о том, как трудно быть высокой девушкой, и он сразу же стал вирусным. Так я поняла, что могу сделать карьеру на том, что высокая,

– рассказывала Мари.

Так, "модель с ростом 213 сантиметров" стала очень популярной в соцсетях. Сейчас она имеет 2 миллиона подписчиков в инстаграме и более 2,3 миллиона в тиктоке.

Длинноногая брюнетка заработала миллионное состояние на своей внешности. Она приобрела недвижимость, позволила родителям уволиться с работы и сейчас полностью обеспечивает их.

Что самое интересное в этой истории – это рост Мари. На самом деле модель имеет рост 188 сантиметров, а не 213, как она утверждает в сети.

"Никогда не позволяю ненависти добраться до меня. В конце концов, в интернете ты можешь быть кем угодно. Как создатель контента я решила, что хочу быть девушкой с ростом 213 сантиметров. Когда даю интервью журналистам или участвую в телешоу, то всегда называю свой настоящий рост, который составляет почти 188 сантиметров", – рассказала Мари.